Vietnam aprueba proyecto de comunicación sobre energía nuclear hasta 2035

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, firmó la Decisión No. 119/QD-TTg, de fecha 16 de enero de 2026, que se aprueba el Proyecto "Información y comunicación sobre el desarrollo y la aplicación de la energía atómica al servicio del desarrollo socioeconómico hasta 2035".



Según la Decisión, el objetivo general del Proyecto es promover la información para elevar la conciencia y comprender los beneficios, la eficacia y las contribuciones de la energía atómica, en particular la nucleoeléctrica.



Esto contribuirá a aumentar el apoyo y el consenso de todos los niveles, ramas y la ciudadanía, a promover una cultura de seguridad, y a implementar con éxito programas y proyectos para el desarrollo y la aplicación de la energía atómica y la nucleoeléctrica en la nueva era del país.



Para 2030: Estandarización del trabajo de comunicación



Para el año 2030 la iniciativa se centra en fortalecer la capacidad de información y comunicación en Ministerios, ramas, localidades y unidades relacionadas, formando gradualmente un equipo de comunicadores con conocimientos básicos de energía nuclear.



Según la hoja de ruta, para 2027, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de Industria y Comercio, las provincias de Khanh Hoa y Dong Nai, el Grupo de Electricidad de Vietnam y la Corporación Nacional de Energía e Industria de Vietnam establecerán una sección sobre energía atómica y nucleoeléctrica en sus sitios web oficiales; mientras, otras partes concernientes actualizarán periódicamente la información sobre esta fuente de energía en sus portales electrónicos oficiales.



El proyecto tiene como objetivo garantizar que, para 2027, aproximadamente el 60% de los líderes, gerentes y funcionarios de los Ministerios, ramas y localidades pertinentes estén equipados con conocimientos básicos sobre el desarrollo y la aplicación de la energía nuclear; así como elevar la capacidad del personal especializado en las tareas de información y comunicación, periodistas y editores que cubren este campo.



Además, busca difundir conocimientos en las comunidades con proyectos de energía nuclear, reactores de investigación e instalaciones de aplicación de energía atómica; esforzándose para qye aproximadamente el 50% de la población en esas zonas tenga información básica sobre el papel y los beneficios de esta energía , las regulaciones sobre seguridad y la respuesta a la radiación y los incidentes nucleares.



En el ámbito de la educación, para 2027, aproximadamente el 70% de los alumnos secundarios y universitarios de las provincias de Khanh Hoa y Dong Nai habrán recibido conocimientos extracurriculares al respecto a través de programas educativos adecuados.



Cada año, el número de artículos periodísticos, el tiempo de transmisión y la tasa de acceso a la información sobre energía atómica y nucleoeléctrica en los canales de medios de comunicación de la Televisión, la Radio, la Agencia Vietnamita de Noticias y órganos de prensa centrales y locales pertinentes deben aumentar en un promedio del 10%.



El sitio donde se encuentra la central nuclear Ninh Thuan 2 en la comuna de Vinh Hai, provincia de Khanh Hoa. Foto: Nguyen Thanh - VNA



Para 2035: Crear conciencia y difundir conocimientos en todo el país.



Hasta 2035, el Proyecto seguirá ampliando el alcance y mejorando la calidad del trabajo de información y comunicación sobre el desarrollo y la aplicación de la energía atómica a lo largo del país.



Según el objetivo planteado, para 2035, tendrán acceso a información sobre la materia al menos el 80% de los dirigentes, funcionarios y trabajadores de los organismos y unidades dependientes de los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de Salud, de Agricultura y Medio Ambiente y de Industria y Comercio; y al menos el 30% de los gerentes, empleados de otras carteras y partes concernientes.



Organización de tareas e implementación



El plan también prevé la divulgación de contenidos relacionados con los lineamientos y directrices del Partido y las políticas y leyes del Estado sobre el desarrollo de la energía atómica, los reglamentos sobre seguridad nuclear y protección del medio ambiente, el avance del desarrollo de esta tecnología en el país y en el mundo; y las aplicaciones de la energía nuclear en la salud, la industria, la agricultura, la protección del medio ambiente y otros campos económicos y técnicos.



La financiación del Proyecto se obtendrá del presupuesto estatal asignado a ciencia, tecnología, innovación, transformación digital y otros sectores, así como de otras fuentes legales según lo prescriba la ley.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología es el organismo con la responsabilidad de presidir y coordinar con otras carteras, ramas y localidades para organizar, implementar, monitorear, supervisar, inspeccionar y compilar informes según las regulaciones./.