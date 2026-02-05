Vietnam aprueba Programa de Objetivo Nacional para construcción de nueva ruralidad en zonas montañosas

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam ha aprobado recientemente el Programa de Objetivo Nacional para la construcción de nuevas áreas rurales, la reducción de la pobreza sostenible y el desarrollo socioeconómico en las zonas de las minorías étnicas y montañosas para el período 2026-2035, con una primera fase que abarca de 2026 a 2030.

El total de fondos proyectados para la primera fase de este programa asciende a 40 mil millones de USD (Fuente: VNA)

El total de fondos proyectados para la primera fase de este programa asciende a aproximadamente 1,044 billones de VND (40 mil millones de dólares), de los cuales el presupuesto central proporcionará 100 billones de VND (9,6%), el presupuesto local 300 billones de VND (28,7%), fondos provenientes de otros programas y proyectos 360 billones de VND (34,5%), créditos con políticas públicas 23 billones de VND (2,2%), y fondos provenientes de empresas y la comunidad aproximadamente 261 billones de VND (25%).

El objetivo principal del programa es construir nuevas áreas rurales modernas, ricas en identidad y sostenibles, al tiempo que se desarrolla de manera integral las regiones de las minorías étnicas y montañosas.

También busca reducir la pobreza multidimensional, garantizar la igualdad de género y el bienestar social, y promover una economía rural orientada hacia lo verde, circular y ecológico, en línea con la reestructuración de la agricultura para mejorar los ingresos y la calidad de vida.

Para 2030, se espera duplicar o triplicar el ingreso promedio de los habitantes rurales en comparación con 2020, alcanzando un ingreso de las minorías étnicas aproximadamente a la mitad del promedio nacional, y reduciendo la tasa de pobreza multidimensional en las regiones de minorías étnicas y montañosas a menos del 10%.

Se prevé que el 65% de las comunas del país logren el estándar de "nueva área rural", de las cuales el 10% alcanzarán el estándar de "nueva área rural moderna".

Algunos de los criterios clave del programa incluyen la aplicación de tecnologías de la información en la gestión de planificación y la construcción de un sistema de datos nacionales sobre planificación rural.

Además, el programa se enfoca en el desarrollo de la economía rural en una dirección ecológica y moderna, mejorando los ingresos sostenibles para los habitantes, con un enfoque especial en que el 80% de los hogares campesinos de las minorías étnicas participen en la producción de productos agrícolas y forestales comerciales.

Prioriza la implementación de modelos de producción que reduzcan las emisiones, la agricultura orgánica, los sistemas circulares y las prácticas de producción responsable (como VietGAP y GlobalGAP).

Asimismo, fortalecerá el desarrollo de la economía colectiva y cooperativas vinculadas a cadenas de valor y medios de vida sostenibles. Se fomentará el desarrollo de productos OCOP (un producto por comuna) con criterios de calidad, singularidad y respeto por el medio ambiente, impulsando la aplicación de tecnología en el procesamiento y expansión de mercados.

El programa también está orientado a apoyar el desarrollo de la producción, la reducción sostenible de la pobreza, fomentar la adopción de ciencia y tecnología, la economía digital y el emprendimiento innovador, mientras se prueban modelos de microcréditos y seguros agrícolas adaptados al cambio climático. En particular, apoyará a los trabajadores de comunas y aldeas especialmente desfavorecidas para que trabajen en el extranjero./.