Vietnam aprueba plan nacional para reforzar prevención y respuesta ante amenazas de seguridad no tradicionales

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, aprobó el Proyecto de Comunicación para la Prevención y Respuesta ante las Amenazas de Seguridad No Tradicionales hasta 2030, con visión hacia 2045, mediante la Decisión No. 1125/QD-TTg firmada el 23 de junio de 2026.

Foto ilustrativa. (Fuente: baochinhphu.vn)

La iniciativa tiene como objetivo impulsar un cambio sustancial en la conciencia, la responsabilidad y la actuación de las instituciones estatales, las fuerzas armadas, el sector empresarial y la ciudadanía frente a las amenazas de seguridad no tradicionales.

Asimismo, busca fortalecer las capacidades nacionales de comunicación, previsión, alerta temprana y respuesta, contribuyendo a garantizar la seguridad nacional, preservar el orden social y favorecer un desarrollo rápido y sostenible.

Entre las metas fijadas para 2030 destaca que el 100 % de los dirigentes y cuadros de gestión de todos los niveles reciban formación sobre las directrices del Partido, las políticas y leyes del Estado y la Estrategia Nacional para la prevención y respuesta a este tipo de amenazas.

Además, todos los ministerios, organismos, administraciones locales y unidades de las fuerzas armadas deberán incorporar actividades de sensibilización sobre seguridad no tradicional en sus planes de trabajo anuales.

En el ámbito educativo, el proyecto prevé que la totalidad de los centros de enseñanza desarrollen programas de información y formación adaptados a la prevención y respuesta ante estos riesgos.

Paralelamente, los ministerios, sectores y localidades organizarán cada año campañas informativas permanentes y temáticas dirigidas a diferentes grupos de población y ámbitos de gestión.

La estrategia también contempla el fortalecimiento de la capacidad comunicativa y de gestión de crisis. Con este fin, todos los ministerios, organismos y localidades deberán establecer mecanismos de coordinación y puntos focales encargados de la comunicación sobre cuestiones vinculadas a la seguridad no tradicional.

Además, se llevarán a cabo campañas de comunicación prioritarias a nivel nacional, sectorial y local, orientadas a mejorar la capacidad para combatir noticias falsas, información engañosa y situaciones de crisis mediática.

En cuanto a la movilización social, el proyecto fija el objetivo de que todas las provincias y ciudades del país cuenten y mantengan al menos un modelo piloto dedicado a la divulgación y al fortalecimiento de capacidades para prevenir y responder a las amenazas de seguridad no tradicionales. Los modelos más eficaces serán ampliados progresivamente a comunidades, centros educativos, empresas y zonas estratégicas.

La visión para 2045 apunta a la construcción de una sociedad segura y altamente resiliente, en la que la comunicación preventiva se convierta en una actividad permanente respaldada por un ecosistema mediático moderno.

Asimismo, se aspira a que la población disponga de las competencias necesarias para protegerse ante posibles riesgos y que el sistema político, junto con las fuerzas especializadas, cuente con capacidad suficiente para anticipar amenazas, emitir alertas tempranas, gestionar crisis de comunicación y responder de manera integral a cualquier desafío de seguridad no tradicional.

Para alcanzar estos objetivos, el proyecto establece ocho grandes líneas de acción: reforzar el liderazgo del Partido y la eficacia de la gestión estatal; estandarizar los contenidos y mensajes nacionales de comunicación; impulsar la transformación digital como eje de la labor informativa; fortalecer la comunicación estratégica y la gestión de riesgos; vincular las tareas de comunicación con la protección de la base ideológica del Partido y la seguridad de la información en el ciberespacio; promover una sociedad más proactiva y resiliente; desarrollar recursos humanos y ampliar la cooperación intersectorial, interregional e internacional; y garantizar los recursos necesarios para una implementación eficaz del proyecto.

La iniciativa se aplicará en todo el país y abarcará organismos públicos, organizaciones sociales, fuerzas armadas, instituciones educativas, empresas, medios de comunicación y demás entidades y personas relacionadas.

Se prestará especial atención a las zonas estratégicas, áreas remotas, fronterizas e insulares, regiones habitadas por minorías étnicas y grupos especialmente vulnerables a los efectos de las amenazas de seguridad no tradicionales.

De acuerdo con el calendario previsto, entre 2026 y 2028 se desarrollarán las tareas de planificación, elaboración de materiales y mensajes de comunicación, fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, creación de bases de datos y formación de personal especializado, además de la puesta en marcha de modelos piloto.

En la etapa 2029-2030 se ampliarán las iniciativas más exitosas, se perfeccionarán los mecanismos de respuesta rápida y gestión de crisis comunicacionales y se realizará una evaluación integral del proyecto para definir las orientaciones de la siguiente fase.

Con vistas a 2045, Vietnam prevé consolidar un sistema nacional de comunicación moderno, integrado y multiplataforma para la prevención y respuesta ante las amenazas de seguridad no tradicionales, contribuyendo así al fortalecimiento de una seguridad nacional proactiva y sólida ante cualquier escenario./.