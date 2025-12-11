Vietnam aprueba plan de formación de recursos humanos en Rusia, China y países de Europa del Este

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, promulgó una decisión por la que aprueba el plan para el envío de ciudadanos vietnamitas a estudiar a Rusia, China, países de Europa del Este y de la antigua Unión Soviética durante el período 2026-2035.

Estudiantes de la Universidad Tecnológica, de la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh, practican la aplicación de alta tecnología (Foto: VNA)

El objetivo general es formar recursos humanos de alta calidad a nivel universitario, de maestría, doctorado y pasantías cortas en dichos países, priorizando el envío de estudiantes en áreas donde estas naciones tienen fortalezas.



Durante el período 2026-2035, se espera enviar anualmente a unos 1.500 candidatos a estudiar a través de programas de becas, incluidos 1.000 a Rusia y 500 a los otros países.



La cantidad de personas enviadas puede variar dependiendo de las cuotas de becas proporcionadas por los países anfitriones, la demanda real de formación y la capacidad de equilibrio del presupuesto estatal.



El plan contempla la posibilidad de que el Gobierno vietnamita complemente los costos de manutención y estudios para aquellos candidatos que ya cumplan con las condiciones para recibir becas de gobiernos extranjeros (sean por acuerdos o no), siempre que pertenezcan a los grupos elegibles.



Para los programas de beca con más de 100 criterios, se priorizan estudiantes de primer año universitario en Vietnam con buenos resultados académicos desde el preuniversitario que pertenecen a uno de los siguientes grupos: minorías étnicas; hogares pobres; hijos de mártires; residentes en zonas montañosas o insulares; e hijos de personal diplomático que trabaja en oficinas de representación vietnamitas en ese país.



También se incluyen estudiantes preuniversitarios y de primer año en la educación superior que ganaron premios en concursos de excelencia académica; alumnos propuestos por ministerios, sectores, localidades o empresas estatales; y estudiantes pertenecientes a las fuerzas armadas.

Para programas de becas de menos de 100 cupos, también se añadirán estudiantes con buenos resultados académicos desde el nivel preuniversitario.



En cuanto a la maestría y doctorado, la política beneficia a funcionarios, empleados públicos, trabajadores en agencias, empresas estatales e instituciones educativas; graduados universitarios con honores o graduados de maestría con una nota de 8.0 o superior; y candidatos propuestos por Ministerios, sectores, localidades y empresas estatales.



Las pasantías cortas también se destinan a funcionarios, empleados públicos y trabajadores en agencias gubernamentales, empresas estatales e instituciones educativas.



Si bien el plan abarca todos los campos, se dará prioridad a sectores clave, a saber: defensa y seguridad, alta tecnología, inteligencia artificial (IA), computación en la nube, computación cuántica, blockchain, tecnología energética, materiales avanzados, tecnología de tierras raras, tecnología oceánica y del subsuelo, tecnología aeroespacial, industria de semiconductores, energía, tecnología nuclear, ferrocarriles, biotecnología, medicina y farmacia, derecho, etc.



El método de formación será a tiempo completo en el extranjero en instituciones educativas de prestigio.



Los costos de implementación del plan provendrán de la asistencia financiera proporcionada por los países anfitriones, los fondos del presupuesto estatal vietnamita y la movilización de capital social para apoyar la formación de recursos humanos en el extranjero.



El proceso de admisión para estudiar en el extranjero bajo este plan se llevará a cabo desde 2026 hasta 2035./.