Vietnam aprueba plan de acción contra lavado de dinero y financiación del terrorismo

Hanoi (VNA)- Vietnam emitió un plan de acción para cumplir los compromisos en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El viceprimer ministro Nguyen Van Thang firmó la Decisión n.º 1139/QD-TTg, de fecha 26 de junio de 2026, por la que se aprueba este plan.

El plan tiene como objetivo aplicar plenamente los compromisos adquiridos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF), con la meta de que Vietnam sea retirado de la lista de jurisdicciones sometidas a seguimiento reforzado, garantizando al mismo tiempo la máxima protección de los intereses nacionales.

Evaluación de riesgos en múltiples sectores

Según el plan, en septiembre de 2026 los ministerios y sectores deberán elaborar y aplicar de manera eficaz planes de acción destinados a reducir los riesgos de lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en el periodo 2023-2028.

Asimismo, deberán establecer mecanismos de supervisión, reforzar la capacitación y la sensibilización, y proporcionar información y datos que demuestren la eficacia de las medidas adoptadas.

Las instituciones también deberán ampliar la evaluación de riesgos respecto de delitos precedentes con alta probabilidad, como los delitos ambientales y los abusos sexuales, además de concluir las evaluaciones de riesgo en sectores como los casinos, los juegos de azar con premios, los activos virtuales, las personas jurídicas y otras estructuras legales.

Impulso a la cooperación internacional

El plan contempla el fortalecimiento de la cooperación, tanto formal como informal, con socios internacionales en materia de extradiciones, asistencia judicial recíproca, intercambio de inteligencia financiera y localización de activos de origen ilícito.

También prevé garantizar recursos suficientes para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y ampliar los acuerdos de cooperación internacional.

En este marco, el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Finanzas y el Banco Estatal de Vietnam deberán, dentro de sus respectivas competencias, diseñar un mecanismo prioritario de cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero, cuya elaboración deberá concluir antes de enero de 2027.

Los organismos competentes también deberán establecer un sistema para recopilar y consolidar información estadística sobre asistencia judicial, cooperación internacional y actividades de capacitación, además de reforzar el intercambio de información con las autoridades supervisoras extranjeras.

El viceprimer ministro encargó al Banco Estatal de Vietnam la coordinación y supervisión de la ejecución del plan.

La institución deberá recopilar los informes de los ministerios y organismos competentes y presentar informes consolidados al primer ministro, al jefe del Comité Directivo para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero y al FATF antes del 1 de marzo, el 1 de julio y el 1 de noviembre de cada año, o cuando así lo solicite dicho organismo internacional.

Por su parte, los ministerios y entidades involucradas deberán coordinar la ejecución de las tareas asignadas y suministrar de forma completa la información y los datos requeridos para facilitar las labores de evaluación, seguimiento y presentación de informes./.