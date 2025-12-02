Vietnam aprueba el Programa de Desarrollo del Gobierno Digital

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Nguyen Chi Dung firmó la Decisión No. 2629/QD-TTg del Primer Ministro que aprueba el Programa de Desarrollo del Gobierno Digital.



Miembros de la Unión de Jóvenes orientan a las personas sobre cómo utilizar y declarar servicios públicos en línea en teléfonos inteligentes. (Fuente: VNA)



La Decisión establece claramente que el propósito del Programa es desarrollar servicios digitales inclusivos y generalizados, basados en el principio de tomar a las personas y las empresas como el centro de las actividades, sujetos y objetivos del servicio, así como centrar la atención en los usuarios con un ecosistema de servicios unificado, sin dejar a nadie atrás.



Además, busca realizar la transformación digital integral en las agencias estatales, garantizando que todas las actividades de asesoramiento, procesamiento de trabajos, administración interna, dirección y operación estén basadas en datos en tiempo real; mientras la gestión se base en resultados.



Al mismo tiempo, trabajan por descentralizar y delegar firmemente el poder en la plataforma digital; desarrollar una infraestructura y tecnología digitales que sean sincrónicas, modernas, seguras, eficientes y eviten el desperdicio y construir centros de datos a gran escala conforme a estándares ecológicos, siguiendo de cerca la planificación energética regional.



Asimismo, enfatiza en la importancia de combinar los recursos internos y aprovechar los externos, alentando a las empresas nacionales de tecnología digital a participar en el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios digitales en forma de asociación público-privada (APP), que es un modelo y un enfoque innovadores en el desarrollo de una plataforma digital nacional para servir al gobierno digital en el nuevo período.



Por otro lado, resulta necesario incrementar la aplicación de inteligencia artificial (IA) para mejorar los procesos profesionales, transparentar las operaciones y optimizar recursos en los pasos de toma de decisiones y operación de las agencias estatales.



El Programa establece como objetivo general que para 2030, Vietnam complete la construcción de un gobierno digital, formando un gobierno inteligente que opere sobre la base de big data e IA, encaminándose hacia un modelo de gobernanza proactivo, predictivo y centrado en el usuario.



Las actividades básicas de las agencias estatales se realizan en plataformas digitales centralizadas, unificadas e interconectadas entre niveles y ramas, creando un ecosistema digital sincrónico y moderno; al mismo tiempo, garantizando la seguridad de la red, protegiendo los datos personales y manteniendo la soberanía digital nacional.



La IA se convierte en una herramienta central en la administración pública, proporcionando servicios públicos y apoyando la toma de decisiones políticas, como contribución a elevar la eficiencia operativa y la experiencia de las personas y las empresas.



Con el fin de lograr tales objetivos, el Programa establece tareas y soluciones que incluyen el perfeccionamiento de las instituciones; el desarrollo de datos digitales, aplicaciones y plataformas digitales para el gobierno digital; el mejoramiento de la infraestructura del gobierno digital; la garantía de la ciberseguridad; la promoción de la formación de recursos humanos en el campo y el impulso de la cooperación internacional.



En cuanto al desarrollo de datos digitales, el Programa prioriza la digitalización de datos y la explotación de la reutilización de datos para reducir y simplificar los procedimientos administrativos, centrándose en los campos de la justicia, la educación, la salud y la tierra.



También busca digitalizar el 100% de los expedientes y resultados de procedimientos administrativos; elaborar y emitir mecanismos y políticas específicas para que los Ministerios, ramas y localidades estandaricen, abran, compartan y coloquen de manera proactiva datos calificados en la Plataforma de Datos; promover la formación y desarrollo del mercado de datos, asociado a un mecanismo transparente sobre los derechos de propiedad, explotación, comercialización de datos y distribución de valor a partir de los datos.



Respecto al desarrollo de la infraestructura del gobierno digital, el Programa implementará la construcción y desarrollo de infraestructura digital para servir al gobierno digital de acuerdo con la Decisión No. 1132/QD-TTg del 9 de octubre de 2024 del Primer Ministro que aprueba la Estrategia de Infraestructura Digital hasta 2025, con visión hacia 2030.



En concreto, hace hincapié en la importancia de construir un Centro Nacional de Datos y una plataforma de computación en la nube unificada y de alto rendimiento para garantizar la máxima seguridad de la red, seguridad de la información y protección de los datos para los sistemas de información de los Ministerios, ramas, localidades y todo el sistema político, entre otros./.