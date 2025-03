Vietnam aprobará una reducción de los alquileres de tierras del 2024

Hanoi (VNA) - El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam discutió hoy, en el marco de su 43 reunión, la reducción de los alquileres de tierras en 2024 y la promulgación de un decreto al respecto.

El viceministro de Finanzas Bui Van Khang presentó la propuesta del Gobierno, indicando que el objetivo de la reducción de los alquileres de tierras es apoyar la producción y los negocios en 2024.

El Gobierno ha encargado al Ministerio de Finanzas colaborar con las autoridades locales para investigar y presentar un borrador de decreto sobre la reducción de los alquileres de tierras, similar a una política implementada en 2023.

El 12 de febrero, el Gobierno emitió la Resolución No. 31/NQ-CP, pidiendo al Comité Permanente de la Asamblea Nacional considerar la reducción de los alquileres de tierras y la promulgación del decreto correspondiente.

En este contexto, el Gobierno propuso una reducción del 30% en los alquileres de tierras para 2024, lo que generaría un ahorro aproximado de alrededor de 157,86 millones de dólares, lo que representa el 0,26% de los ingresos totales del presupuesto estatal y el 9% de los ingresos provenientes de los alquileres de tierras de 2023.

Varios miembros de la Comisión parlamentaria de Economía y Finanzas estuvieron de acuerdo con esta política, aunque algunos expresaron preocupación por el alcance de los beneficiarios y la falta de claridad sobre los casos bajo la jurisdicción del Comité Permanente de la Asamblea Nacional.

También se temía que la reducción de los alquileres pudiera afectar los ingresos del presupuesto y generar una carga adicional en los informes fiscales y financieros de las empresas.

El presidente de la Comisión de Asuntos Culturales y Sociales, Nguyen Dac Vinh, expresó su preocupación por la posibilidad de que esta política se presente y se implemente en 2025, lo que dificultaría que los beneficiarios reciban el apoyo necesario a tiempo.

Algunos miembros sugirieron que el Gobierno aclare si esta política continuará aplicándose en los años siguientes para evitar complicaciones con los procedimientos.

En respuesta, el viceministro de Finanzas Bui Van Khang explicó que, en 2023, el Gobierno implementó la política de exención y reducción de los alquileres de tierras, beneficiando a 29 mil 734 organizaciones e individuos, con un total de 157,86 millones de dólares en exenciones y reducciones.

Esta política no solo apoyó a empresas grandes y pequeñas, sino también a hogares e individuos que operaban negocios, ayudándoles a superar las dificultades provocadas por la pandemia de la COVID-19 y permitiéndoles reactivar rápidamente sus actividades comerciales.

Con respecto al retraso en la presentación de la política, el subtitular aclaró que en 2024 el Gobierno decidió extender el plazo de pago de los alquileres de tierras hasta el 31 de diciembre de 2024.

No obstante, la mayoría de los beneficiarios aún no han realizado el pago, por lo que no se anticipan obstáculos para la reducción de los alquileres de tierras. Las organizaciones y empresas que ya hayan pagado podrán deducir el monto correspondiente del alquiler del año siguiente cuando se promulgue el decreto.

El vicepresidente de la Asamblea Nacional Vu Hong Thanh opinó que, aunque la cantidad reducida no es significativa y su impacto en el presupuesto es mínimo, esta política tiene un gran efecto en las actividades comerciales de las empresas y la población.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en la 43 reunión del Comité Permanente del Parlamento (Foto: VNA)

En la sesión, el 100% de los miembros del Comité Permanente de la Asamblea Nacional acordaron, en principio, la reducción de los alquileres de tierras en 2024, lo que permitirá al Gobierno emitir el decreto correspondiente sobre esta medida./.