Vietnam apoya una reforma sustancial del Consejo de Seguridad de la ONU

El ministro consejero Nguyen Hoang Nguyen, encargado de negocios de la misión permanente de Vietnam ante la ONU. (Foto: VNA)

Vietnam expresó su apoyo a una reforma sustancial para mejorar la representación, efectividad y eficiencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), durante la primera sesión plenaria del proceso intergubernamental de negociación (IGN) sobre la reforma de este órgano.



La reunión se celebró en el marco del 80º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos.



En su intervención, el ministro consejero Nguyen Hoang Nguyen, encargado de negocios de la misión permanente de Vietnam ante la ONU, reafirmó el firme compromiso de Hanoi con el multilateralismo y el papel central de la ONU en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.



Subrayó además que la reforma del CSNU es una necesidad urgente para mejorar la democracia, la representación, la transparencia y la eficiencia de este órgano.



Afirmó que Vietnam continuará apoyando la ampliación de ambos tipos de miembros, tanto permanentes como no permanentes, del CSNU, garantizando una representación geográfica justa y fortaleciendo la voz y participación de los países en desarrollo.



En cuanto a los métodos de trabajo, Vietnam hizo hincapié en la necesidad de mejorar la transparencia, inclusividad y eficiencia del CSNU, lo que incluye fortalecer el intercambio sustantivo entre este órgano y los países miembros de la ONU, así como mejorar la calidad de la interacción entre el CSNU y la Asamblea General. Los miembros permanentes deberían limitar o usar el derecho de veto con cautela, de acuerdo con los objetivos y principios de la Carta de la ONU.



Sobre el proceso IGN, Vietnam espera que las discusiones de 2026 contribuyan a reducir las diferencias sobre el modelo global de reforma, creando una base para negociaciones sustantivas en el futuro cercano.



Vietnam reitera su compromiso de participar en el proceso IGN con un espíritu constructivo, buena voluntad y responsabilidad, y está dispuesto a contribuir activamente a los esfuerzos comunes para avanzar en la reforma del CSNU y lograr resultados concretos que respondan a las demandas del nuevo contexto y los legítimos intereses de todos los países miembros de la ONU.



Durante la sesión, muchos países y grupos de naciones subrayaron la necesidad de reformar el CSNU para reflejar de manera más precisa la realidad geopolítica actual, al tiempo que intercambiaron opiniones sobre el alcance de la reforma, la ampliación de tipos de miembros, los métodos de trabajo, el derecho de veto, así como las rutas y métodos de negociación./.