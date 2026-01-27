Vietnam apoya la solución de conflictos conforme al derecho internacional y la Carta de la ONU

El encargado de negocios de la misión permanente de Vietnam ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consejero ministro Nguyen Hoang Nguyen, enfatizó que Hanoi apoya todos los esfuerzos e iniciativas para resolver conflictos y construir la paz, sobre la base de garantizar el Estado de derecho y en conformidad con la Carta de la ONU.



El consejero ministro Nguyen Hoang Nguyen. Foto publicada por VNA



La postura de Vietnam fue reiterada por Hoang Nguyen durante un debate abierto de alto nivel titulado "Reafirmar el Estado de Derecho Internacional: un camino para consolidar la paz, la justicia y el multilateralismo" del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), presidido por Somalia, que ocupa la presidencia del Consejo en enero de 2026.



En su intervención, Nguyen compartió la preocupación de los líderes de la ONU y de muchos países por los desafíos sin precedentes que enfrenta el multilateralismo y el derecho internacional, especialmente las tensiones geopolíticas, los conflictos armados en diversas regiones, las violaciones selectivas de la ley internacional, el uso o la amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales.



Opinó que estos desafíos están erosionando la confianza en los mecanismos multilaterales y alterando el orden legal moderno basado en la Carta de la ONU, que la comunidad internacional ha construido conjuntamente.



En este contexto, el Encargado de Negocios subrayó que el respeto y la adhesión al derecho internacional, especialmente a la Carta de la ONU, son condiciones previas para garantizar la paz y la seguridad internacionales.



Todos los países, sin importar su tamaño, deben cumplir plenamente con las obligaciones derivadas de los tratados a los que son parte, resolver las disputas por medios pacíficos, y abstenerse de usar o amenazar con usar la fuerza. También debe respetarse el proceso diplomático y legal, significó.



El funcionario reiteró el fuerte compromiso de Vietnam con el multilateralismo, el estado de derecho internacional y el papel central de la ONU en la resolución de asuntos globales.



El representante de Vietnam destacó que fortalecer el estado de derecho en todos los niveles también requiere que las principales entidades dentro del sistema de la ONU, incluidos el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, los tribunales internacionales, así como las misiones políticas y de mantenimiento de la paz, cumplan con sus funciones y responsabilidades, coordinándose estrechamente entre sí y con las organizaciones regionales y nacionales relevantes para garantizar la viabilidad y la inclusión de los esfuerzos para promover la paz y la seguridad.



Como un miembro responsable, dijo, Vietnam siempre está dispuesto a trabajar con otros países miembros de la ONU y socios para construir un mundo más justo, estable y próspero para todas las naciones y sus pueblos./.