Vietnam apoya el desarrollo de la industria auxiliar

Hanoi (VNA)- Aunque Vietnam ha abierto sus puertas para atraer inversiones de grandes empresas procesadoras y manufactureras en los últimos años, aún existen muchas deficiencias en la industria auxiliar.



Foto de ilustración. (Fuente: VNA)



Según el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, la industria auxiliar aún no alcanza su potencial y la mayoría de ellas son pequeñas y medianas empresas que enfrentan muchas dificultades en términos de mercado, tecnología, recursos humanos y capital.



Al mismo tiempo, las políticas de inversión destinadas a desarrollar la investigación en este campo aún no han recibido atención, por lo que estas empresas no logran expandir el mercado global.



Actualmente, hay alrededor de cinco mil empresas industriales auxiliares en Vietnam que pueden disfrutar de políticas preferenciales, incluidas concesiones en el impuesto sobre la renta.



Además de las políticas arancelarias, el proyecto revisado del Decreto Nº 111 formula políticas y mecanismos pertinentes de apoyo a las empresas, con el objetivo de mejorar la competitividad, satisfacer las necesidades de las compañías multinacionales y de las que producen productos completos, así como atraer inversiones en industrias auxiliares.



En términos de finanzas, el Ministerio de Industria y Comercio recomienda que el presupuesto central brinde apoyo en forma de compensación de intereses de los bancos comerciales.



Las empresas esperan que el gobierno siga eliminando obstáculos a los procedimientos administrativos y las condiciones operativas, establezca estándares claros y cree condiciones convenientes para las operaciones comerciales. /.