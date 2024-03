Vietnam apoya a Laos en la modernización de sector de auditoría

Vientiane (VNA)- La Oficina Estatal de Auditoría de Vietnam entregó hoy en esta capital el proyecto de oficina electrónica a la su similar organización laosiana, en pos de ayudarla en la modernización de sus operaciones.

Una delegación de la Auditoría Estatal de Vietnam realiza un viaje de trabajo a Laos. (Foto: VNA)



En el acto, la auditora estatal general adjunta de Vietnam, Ha Thi My Dung, subrayó que las agencias especializadas en el campo de la región y del mundo están aplicando tecnologías de la cuarta revolución industrial en sus actividades, y las de Laos y Vietnam también se incorporan a esa tendencia.



Destacó que la entrega del proyecto no sólo contribuye a la modernización del trabajo de auditoría de Laos, sino que también mejora la cooperación entre las dos organizaciones, en correspondencia con la gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre los dos países.



A su vez, el presidente de la Autoridad Estatal de Auditoría de Laos, Viengthavisone Thephachanh, resaltó la importancia del proyecto para la organización y modernización del sistema de archivo de documentos electrónicos y de gestión al respecto de su país.



Patentizó el compromiso de utilizar eficazmente el proyecto para mejorar la calidad de la auditoría y contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.



Ese mismo día, My Dung realizó una visita de cortesía a Viengthavisone Thephachanh, durante la cual ambas partes debatieron orientaciones para la futura cooperación bilateral.



Acordaron continuar los intercambios regulares entre dirigentes de alto nivel de ambas organizaciones de auditoría, así como realizar actividades de cooperación, incluida en la capacitación del personal e intercambio de experiencias.



La parte laosiana propuso a la vietnamita continuar apoyándola con la formación de recursos humanos.



En esta ocasión, la Auditoría Estatal de Vietnam entregó 20 ordenadores portátiles a su similar laosiana.



Como parte de su visita de trabajo en Laos, del 5 al 7 de marzo, los representantes vietnamitas compartirán experiencias con sus colegas laosianos sobre las habilidades de los jefes de equipos de auditoría y en la entrevista y la selección de agencias auditadas./.