Vietnam apoya a Cuba para garantizar seguridad alimentaria

La Habana (VNA)- Representantes del gobierno vietnamita y de la empresa productora de arroz AgriVMA entregaron el 13 de febrero en La Habana 250 toneladas de arroz a Cuba, parte de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam y el Ministerio de Agricultura de Cuba.



En el evento, el viceministro de Agricultura de Cuba, Telce Abdel González, afirmó que Cuba creará todas las condiciones favorables para el proyecto de producción de arroz de la empresa vietnamita AgriVMA en el municipio de Los Palacios, provincia de Pinar del Río, con el objetivo de replicar el modelo de producción en otras localidades de Cuba.

Expresó su profundo reconocimiento a las empresas vietnamitas que invierten en la agricultura cubana, contribuyendo así al impulso de la producción agrícola y a garantizar la seguridad alimentaria de Cuba.

Mostró deseo de que las empresas agrícolas vietnamitas sigan expandiendo sus inversiones en Cuba, no solo en arroz, sino también en la producción de otros productos agrícolas.

La colaboración agrícola contribuye a equiparar la cooperación económica bilateral con la buena relación política entre ambos países, afirmó.

Por su parte, el embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, destacó la importancia del evento, demostrando la confianza de las empresas vietnamitas en la producción en Cuba, a pesar de las dificultades que enfrenta actualmente el país.

La continua producción y expansión de las empresas vietnamitas en Cuba es testimonio de la especial solidaridad, amistad y cooperación integral entre Vietnam y Cuba, destacó.

Agradeció al Ministerio cubano de Agricultura por su oportuno apoyo a las empresas vietnamitas y afirmó que la promoción de la cooperación agrícola y el apoyo a Cuba para garantizar la seguridad alimentaria siempre reciben gran atención de los líderes vietnamitas.

Mientras tanto, el Director Ejecutivo del proyecto arrocero de AgriVMA, Dang Quang Thuy, confirmó la determinación de la compañía de impulsar la producción en Cuba, contribuyendo así al fortalecimiento de la cooperación integral entre Vietnam y Cuba.

Representantes de ambas partes firmaron un documento de entrega de 250 toneladas de arroz, el primer lote que Vietnam donará a Cuba en 2026 en virtud del acuerdo bilateral.

Se trata de un producto de la variedad híbrida CT16, con un rendimiento de más de 7 toneladas por hectárea, que actualmente cultiva AgriVMA en una superficie de más de 1.000 hectáreas en el distrito de Los Palacios, provincia de Pinar del Río./.