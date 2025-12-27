Vietnam aplaude la declaración conjunta de alto el fuego entre Camboya y Tailandia

Hanoi (VNA)- Vietnam aplaude la firma de la Declaración conjunta por parte de Camboya y Tailandia en la tercera reunión del Comité General Especial de Fronteras (GBC), celebrada el 27 de diciembre, en la que ambas partes acordaron un alto el fuego y medidas para reducir las tensiones en su frontera común.



La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang. (Foto: Cancillería)



Así lo aclaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, Pham Thu Hang, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre la reacción de Vietnam ante la Declaración conjunta alcanzada.



“Vietnam confía en que ambos países implementarán de manera efectiva los acuerdos contenidos en la Declaración conjunta y continuarán negociando para resolver pacíficamente sus diferencias, sobre la base de los principios fundamentales del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la ASEAN y el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC), así como en un espíritu de amistad y solidaridad de la ASEAN, en beneficio a largo plazo de ambas partes y de la región”, dijo Hang.



Afirmó que Vietnam seguirá de cerca la evolución de la situación, está dispuesto a mantener intercambios con ambos países y a participar en los esfuerzos comunes de la ASEAN para abordar los desacuerdos entre las dos partes, incluida la mejora de la eficacia del Grupo de Observadores de la ASEAN (AOT)./.