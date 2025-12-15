Vietnam amplía modelos de referencia para impulsar productividad y calidad

Hanoi, (VNA) - El Programa nacional de apoyo a empresas para mejorar la productividad y calidad de productos y bienes (Programa 1322) ha superado los objetivos de su primer período (2021-2025), formando 102 modelos de referencia y apoyando a más de 6.400 empresas, sentando una base sólida para la siguiente fase centrada en transformación digital, sostenibilidad e inteligencia artificial.



El presidente de la Comisión para Estándares, Metrología y Calidad de Vietnam, Nguyen Nam Hai, destacó que el programa alcanzó la meta de crear modelos empresariales de referencia. Las empresas han aplicado con éxito estándares, sistemas de gestión y herramientas de mejora de productividad y calidad, superando el objetivo. Sin embargo, aún quedan metas por cumplir, como la formación y certificación de mil expertos en productividad según estándares nacionales e internacionales, que requerirán mayor esfuerzo en los próximos años.



Estos modelos han aplicado soluciones de estandarización, regulaciones técnicas y sistemas de gestión, contribuyendo a elevar la proporción de la productividad total de los factores (PTF) en el crecimiento económico, mejorando la competitividad nacional. Paralelamente, entre 2021 y 2025 se desarrollaron y publicaron más de 1.700 estándares nacionales (TCVN), elevando el total a 14.306, con una armonización del 63% con estándares internacionales y regionales.



El representante de la provincia de Lai Chau informó que se han implementado diversas tareas para mejorar la productividad y eficiencia de las empresas locales. El enfoque ha sido apoyar a las empresas en la adopción de sistemas avanzados de gestión de calidad como ISO, HACCP y VietGAP, promover nuevas tecnologías y herramientas de mejora para optimizar procesos, especialmente en procesamiento agrícola, artesanía y productos OCOP (Cada comuna, un producto). La provincia también prioriza el desarrollo de bases de datos sobre estándares y calidad, e implementa sistemas de trazabilidad electrónica para productos clave.



El vicepresidente de la Comisión para Estándares, Metrología y Calidad de Vietnam, Tran Hau Ngoc, subrayó que, en el contexto de la implementación de la Resolución 57-NQ/TW sobre avances en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, y la Directiva 38-CT/TW sobre fortalecimiento de estándares, metrología y calidad, es crucial que Ministerios y localidades formulen planes de acción específicos para el período 2026-2030 del programa.



Tran Hau Ngoc enfatizó que replicar y difundir estos modelos de referencia será fundamental para que las localidades logren avances en el próximo período. Agregó que se promoverá activamente la formación y certificación de expertos nacionales e internacionales en productividad para cumplir la meta de mil especialistas para 2030.



Para el período 2026-2030, las autoridades planean consolidar, mantener y ampliar los modelos de referencia existentes, así como continuar las actividades de apoyo empresarial para replicar los éxitos a nivel nacional.



El jefe del Comité directivo del Programa, Ngo Quy Viet, expresó que Vietnam debe mantener el impulso en productividad y calidad, concentrándose en áreas de alta necesidad social como seguridad e higiene, economía verde y economía circular. Estas tendencias, con gran poder de transformación, ofrecen ventajas competitivas a las empresas que las adopten tempranamente. También es urgente mejorar las capacidades organizacionales y humanas para garantizar una implementación coordinada y sostenible.



El futuro del programa se alineará con la implementación de las Resoluciones 57-NQ/TW y 68-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y la Directiva 38-CT/TW del Secretariado. Las tareas clave incluyen: estudiar políticas y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación para reformar los mecanismos de apoyo empresarial hacia modalidades más flexibles y directas, centradas en las empresas, especialmente las pequeñas, medianas y estratégicas; además, priorizar el desarrollo de estándares e infraestructura de calidad, la economía verde, los estándares Halal, la transformación digital, la difusión de modelos de referencia y la expansión de la cooperación internacional para posicionar la productividad y la calidad como motores centrales del crecimiento./.