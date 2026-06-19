Vietnam alcanza el 67,68% de adopción de IPv6 y se sitúa segundo en ASEAN

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La tasa de adopción de IPv6, el protocolo de internet de nueva generación, en Vietnam ha alcanzado el 67,68 %, lo que coloca al país en el segundo lugar de la ASEAN y en el séptimo a nivel mundial, según datos presentados en una conferencia sobre el Programa IPv6 para Gobiernos 2021-2025, celebrada el 18 de junio en Ciudad Ho Chi Minh.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)



El país se encuentra ahora entre los líderes mundiales en la transición hacia IPv6, superando a muchas economías de mayor tamaño, con 95 millones de suscriptores de banda ancha que utilizan activamente servicios basados en .



Tras dedicar sus primeros años a asimilar las mejores prácticas internacionales, Vietnam se ha convertido, en los últimos cinco años, en un caso de referencia para otros países interesados en aprender de su modelo de implementación a escala nacional.



La migración a IPv6 se ha vuelto una necesidad. IPv6 e IPv6+ se consideran hoy elementos fundamentales para el futuro de internet y el desarrollo de nuevos servicios digitales, además de constituir la base de la infraestructura digital, el gobierno electrónico y la transformación digital del país.



Pham Duc Long, viceministro de Ciencia y Tecnología, señaló que internet está entrando en una nueva etapa en la que IPv6 ya no es solo un requisito técnico, sino una plataforma clave para la infraestructura digital nacional, la transformación digital, la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT), el big data, la computación en la nube y los servicios digitales de próxima generación. Añadió que impulsar el IPv6 y avanzar hacia redes exclusivamente IPv6 es una tarea estratégica a largo plazo, vinculada a la construcción de una infraestructura digital nacional moderna, autónoma, segura y sostenible.



Vietnam reconoció desde etapas tempranas la importancia de IPv6 y ha seguido una hoja de ruta nacional continua desde 2008. La implementación del programa nacional para promover y apoyar la transición a IPv6 en las agencias gubernamentales durante el período 2021-2025 (Programa IPv6 para el Gobierno) ha impulsado de forma significativa el desarrollo de internet en el país y el proceso de transición, con numerosos sistemas de información gubernamentales, portales, plataformas digitales y servicios públicos en línea funcionando ya de manera estable bajo este protocolo.



El programa también ha impulsado un cambio notable en la mentalidad y las acciones de ministerios, organismos y autoridades locales, fomentando gradualmente un amplio ecosistema IPv6 en el sector público.



Hasta la fecha, el 86 % de los ministerios, agencias y localidades han implementado IPv6 en sus portales web y servicios públicos, mientras que el 73 % ha desarrollado redes con recursos IP/ASN independientes y ha desplegado el protocolo en sus centros de datos.



La migración a IPv6 se ha llevado a cabo en paralelo con la modernización y reestructuración de la infraestructura de red para reforzar las aspiraciones digitales del país. A medida que el mundo avanza hacia entornos exclusivamente IPv6 y la progresiva desaparición de IPv4, Vietnam inicia una nueva etapa. En este contexto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha presentado un programa nacional de transición a IPv6 para el período 2026-2030, diseñado para impulsar su adopción generalizada y construir una infraestructura digital e internet moderna y sincronizada.



El objetivo principal para el período 2026-2030 es elevar la adopción de IPv6 al 90-100 % en todo el ecosistema de internet del país, eliminar progresivamente IPv4 y mantener a Vietnam entre los 10-20 países líderes a nivel mundial en la transición a IPv6.



Las direcciones IPv6 se introdujeron por primera vez en Vietnam en 2004 por el Centro de Información de la Red de Internet de Vietnam (VNNIC), dependiente del Ministerio de Información y Comunicaciones (actualmente Ministerio de Ciencia y Tecnología)./.