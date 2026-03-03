Vietnam Airlines redirecciona vuelos a Europa para reforzar la seguridad operativa

Hanoi (VNA) – Vietnam Airlines ha modificado sus rutas entre Vietnam y Europa para evitar el espacio aéreo afectado por los conflictos en Oriente Medio, reiterando que la seguridad de los pasajeros y la tripulación es su máxima prioridad.

(Fuente: VNA)





Pese al redireccionamiento, todos los vuelos operados por la aerolínea en las rutas entre Vietnam y Europa continúan operando con normalidad conforme a los horarios previstos.



La compañía informó que está siguiendo de cerca la evolución de la situación, en coordinación con las autoridades competentes, y que mantiene preparados planes de contingencia flexibles para garantizar operaciones estables, seguras y eficientes.



Estos ajustes podrían implicar una mayor duración de los vuelos y afectar la programación general de la red. No obstante, la aerolínea subrayó que se trata de una medida necesaria y coherente con su principio de priorizar la seguridad en todas las decisiones operativas.



Se recomienda a los pasajeros con vuelos hacia o desde Europa durante este período que consulten regularmente las actualizaciones a través del sitio web oficial de la aerolínea, www.vietnamairlines.com, así como en sus canales verificados en redes sociales. El servicio de atención al cliente permanece disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de su línea directa, oficinas y agentes autorizados./.