Hanoi (VNA) - La aerolínea nacional Vietnam Airlines operó hoy un vuelo especial que transporta equipos de búsqueda y rescate, personal de asistencia humanitaria, así como equipos e insumos de socorro con destino a Venezuela, en apoyo a las labores de recuperación tras los devastadores terremotos que afectaron recientemente al país sudamericano.



Vietnam Airlines opera un vuelo especial con equipos de rescate y ayuda humanitaria hacia Venezuela (Foto: VNA)

El vuelo VN66, operado con un Airbus A350, despegó del Aeropuerto Internacional Noi Bai de Hanoi a las 00:45 del 29 de junio. Después de realizar una escala técnica en el Aeropuerto Charles de Gaulle de París, Francia, la aeronave reanudó su trayecto y tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, a las 12:10 (hora local), del mismo día.



La expedición incluye a 124 integrantes de los equipos de búsqueda y rescate y asistencia humanitaria de los ministerios vietnamitas de Defensa y de Seguridad Pública, además de 10 perros de trabajo especializados y 25 toneladas de equipos, suministros y materiales destinados a las labores de socorro en las zonas afectadas por el terremoto.



Para garantizar el despliegue oportuno de esta misión, Vietnam Airlines movilizó importantes recursos, entre ellos personal de tierra y una tripulación integrada por 23 miembros. Asimismo, la aerolínea nacional completó en un corto plazo todos los preparativos logísticos y las autorizaciones de vuelo necesarias para responder a la urgencia de la operación.



Un representante de Vietnam Airlines señaló que cada vuelo especial refleja la capacidad operativa de la aerolínea, así como su sentido de la responsabilidad y su compromiso con el país y la población. También destacó su disposición para asumir misiones internacionales tanto en situaciones habituales como de emergencia.



La compañía informó que la asignación de aeronaves y recursos para esta misión especial podría afectar la programación de algunos vuelos regulares en los próximos días, lo que podría dar lugar a ajustes en los horarios o al cambio de aeronaves. No obstante, aseguró que mantendrá informados oportunamente a los pasajeros, brindará la asistencia necesaria, garantizará el respeto de todos sus derechos conforme a la normativa vigente y procurará minimizar cualquier inconveniente derivado de estos cambios operativos.



Con anterioridad, Vietnam Airlines ha participado en diversas misiones humanitarias y de evacuación de gran relevancia. Más recientemente, transportó ayuda de emergencia a Myanmar y repatrió al personal vietnamita de rescate tras concluir las operaciones de respuesta al terremoto en ese país en 2025. Entre otras misiones destacan los vuelos de evacuación de ciudadanos vietnamitas desde Ucrania en 2022, el traslado de trabajadores vietnamitas desde Libia en 2011 y 2014, y la asistencia a ciudadanos vietnamitas en Japón tras el devastador terremoto y tsunami de 2011./.