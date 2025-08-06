Vietnam Airlines lanza servicio de internet a bordo

Hanoi (VNA) – La aerolínea de bandera nacional Vietnam Airlines lanzó el 5 de agosto un servicio piloto de internet a bordo, marcando un paso importante en la mejora de la experiencia del cliente y los esfuerzos de transformación digital.



Vietnam Airlines implementa internet a bordo en rutas internacionales. (Foto: VNA)



El servicio está disponible actualmente en rutas internacionales operadas por aviones Airbus A350 equipados con sistemas de internet vía satélite. Los pasajeros pueden conectarse a través de wifi en sus dispositivos personales y elegir entre tres paquetes de datos según sus necesidades: un paquete de mensajería por cinco dólares que permite enviar mensajes de texto ilimitados durante el vuelo; un paquete de navegación por una hora por 10 dólares; y un paquete de navegación ilimitada para todo el trayecto por 20 dólares.



En cuanto a los vuelos nacionales, Vietnam Airlines está finalizando su sistema de pagos antes de lanzar oficialmente el servicio en el mercado interno.



Para fomentar la conciencia y el acceso a esta nueva tecnología, la aerolínea ofrece acceso gratuito e ilimitado a internet para los pasajeros de clase ejecutiva durante la fase inicial.



Además, todos los pasajeros, tanto en vuelos internacionales como nacionales, recibirán 15 minutos de mensajería gratuita a través de aplicaciones populares como Zalo, Viber y WhatsApp.



Desde ahora hasta finales de diciembre de 2025, el servicio estará disponible en una selección de aviones Airbus A350, con planes de expansión a otras aeronaves. Vietnam Airlines también está trabajando con sus socios para diversificar los métodos de pago y personalizar los paquetes de datos según las diversas necesidades de los distintos segmentos de pasajeros.



Según Dang Anh Tuan, subdirector general de Vietnam Airlines, la compañía considera el servicio de internet a bordo como una mejora clave en el mundo digitalmente conectado de hoy, tanto para optimizar la experiencia del usuario como para reforzar su competitividad. Asimismo, se enmarca dentro de su estrategia más amplia para ampliar su presencia global y fortalecer el poder blando de Vietnam.



La aerolínea se ha asociado con VNPT, uno de los principales grupos tecnológicos del país, para implementar el sistema utilizando el satélite Vinasat, lo que garantiza una conexión estable y segura a altitudes de crucero.



Con esta iniciativa, Vietnam Airlines se alinea con las principales aerolíneas internacionales y demuestra su ambición de alcanzar los estándares de una aerolínea de cinco estrellas, tal como lo reconocen organismos globales de calificación y los propios pasajeros./.