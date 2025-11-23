Báo Ảnh Việt Nam

Vietnam Airlines inaugura vuelo directo entre Yakarta y Hanoi

Yakarta (VNA) - La aerolínea de bandera nacional Vietnam Airlines puso en marcha oficialmente la ruta directa que conecta Yakarta con Hanoi, desde el Aeropuerto Internacional Soekarno Hatta en Indonesia. La medida responde a la creciente demanda de transporte entre ambos países en un contexto de cooperación bilateral cada vez más intensa.

Nueva ruta aérea impulsa turismo y negocios entre Vietnam e Indonesia. Aerolínea prevé aumentar a 7 vuelos semanales en 2026. (Foto: VNA)

 

El primer vuelo desde Yakarta, VN634, despegó a la 1:30 a.m. con 131 pasajeros y aterrizó en Hanoi a las 5:50 a.m., tras un trayecto de 4 horas y 20 minutos. En sentido inverso, el vuelo VN635 partió de Hanoi a las 8:15 p.m. del 22 de noviembre y llegó a Yakarta a las 12:40 a.m. del 23 de noviembre. La ruta se opera con un Airbus A321, con capacidad para 185 pasajeros.

Tran Tuan Nghia, representante de Vietnam Airlines en Indonesia, destacó que la alta ocupación del primer vuelo refleja la gran demanda de viajes entre ambas capitales. La aerolínea prevé aumentar la frecuencia de cinco a siete vuelos semanales a partir de abril de 2026 para atender mejor a los pasajeros.

Se espera que la nueva ruta impulse los intercambios económicos, comerciales y turísticos, al tiempo que refuerce la red de Vietnam Airlines en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), mejore su competitividad y apoye la estrategia nacional de conectividad aérea.

Los pasajeros del vuelo inaugural expresaron su satisfacción por la reducción del tiempo de viaje, que les permite aprovechar mejor sus planes de turismo en Hanoi.

Por su parte, representantes de Gapura Angkasa, proveedor de servicios terrestres en Indonesia, valoraron positivamente la expansión de Vietnam Airlines en el país y destacaron su contribución al desarrollo del turismo, la economía y la conectividad bilateral.

Actualmente, Vietnam Airlines opera vuelos diarios entre Ciudad Ho Chi Minh y Yakarta y Bali, mientras que la ruta Yakarta - Hanoi tiene una frecuencia de cinco vuelos semanales./.

VNA/VNP

