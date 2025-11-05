Vietnam Airlines inaugura vuelo directo entre Hanoi y Yakarta

Yakarta (VNA) - Vietnam Airlines inauguró oficialmente la nueva ruta aérea directa Hanoi-Yakarta durante una ceremonia celebrada hoy en la capital indonesia. Se trata del segundo trayecto directo entre Vietnam e Indonesia abierto por la aerolínea este año, tras el servicio Ciudad Ho Chi Minh-Denpasar lanzado en junio.

La nueva conexión reafirma el compromiso a largo plazo de Vietnam Airlines con la inversión y la expansión de su red en el mercado indonesio.

Según informó Tran Tuan Nghia, jefe de la representación de Vietnam Airlines en Indonesia, el vuelo inaugural está previsto para el 22 de noviembre de 2025.

El servicio contará con operaciones diarias y horarios nocturnos convenientes, lo que permitirá a los pasajeros aprovechar las horas del día para trabajar, hacer turismo o viajar dentro del país. Esta modalidad resulta especialmente útil para los viajeros de negocios y turistas con agendas ajustadas.

De acuerdo con Tuan Nghia, la nueva ruta aportará beneficios concretos y responderá a la creciente demanda de viajes entre ambos países, además de fortalecer la competitividad de Vietnam Airlines en el mercado aéreo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

El representante explicó que, en línea con su estrategia de desarrollo de red, la aerolínea concentra sus esfuerzos en los principales mercados internacionales, especialmente en el Sudeste y el Noreste de Asia.

El nuevo trayecto también contribuirá a incrementar el flujo de pasajeros entre los dos países.

Por su parte, el embajador de Vietnam en Indonesia, Ta Van Thong, destacó que la apertura de esta ruta no solo amplía la conectividad aérea entre ambas naciones, sino que también marca un nuevo hito en la cooperación bilateral.

“El lanzamiento de este servicio refleja la creciente confianza mutua, la cooperación y el compromiso compartido entre Vietnam e Indonesia, dos miembros dinámicos de la ASEAN y amigos de larga data”, afirmó el diplomático.

En este contexto, el vuelo directo Hanoi-Yakarta se convertirá en un puente que acerque a los pueblos de ambas naciones, impulse la cooperación económica y facilite el acceso al amplio y prometedor mercado indonesio, concluyó el embajador./.