Vietnam afronta 2026 con una política fiscal orientada a consolidar el crecimiento

Hanoi (VNA) – El año 2026 se perfila como un punto de inflexión crucial para la economía de Vietnam, con una política fiscal diseñada para cumplir un doble objetivo: garantizar de manera sostenible los ingresos presupuestarios y, al mismo tiempo, actuar como motor activo del crecimiento económico a largo plazo, según los lineamientos presentados por las autoridades.



El Centro Financiero Internacional en Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Hong Dat - VNA



Con una economía global aún incierta, el Ministerio de Finanzas de Vietnam proyecta para el próximo año un presupuesto estatal equilibrado con ingresos totales estimados en 96,22 mil millones de dólares. La estructura de estos ingresos, donde los recursos domésticos representan la abrumadora mayoría con 83,7 mil millones de dólares), subraya la creciente dependencia de la salud de la economía interna y la necesidad de políticas que simultáneamente nutran estas fuentes de recaudación y expandan el potencial de desarrollo.



El viceministro de Finanzas Do Thanh Trung enfatizó que la política fiscal para 2026 debe continuar desempeñando un papel “constructor” en el crecimiento a largo plazo, siendo administrada de manera proactiva, sostenible y con objetivos claramente definidos. La prioridad será reestructurar el gasto público para aumentar la proporción destinada a la inversión en desarrollo, especialmente en infraestructura estratégica, infraestructura digital, energía y la transición verde. Paralelamente, se busca desarrollar el mercado de capitales para convertirlo en un pilar fundamental para movilizar recursos a mediano y largo plazo, reduciendo gradualmente la dependencia del crédito bancario.

Para asegurar los ingresos, las autoridades financieras se centrarán en ampliar la base tributaria y minimizar la evasión fiscal. Esto incluye perfeccionar el marco institucional para cubrir fuentes de ingresos emergentes de la economía digital, el comercio electrónico y las plataformas transfronterizas.



La gestión de la recaudación se reforzará sobre una base digital, mejorando la conexión y el intercambio de datos entre las agencias tributarias, aduanas y otros Ministerios y localidades para una supervisión más efectiva, análisis de riesgos y lucha contra la evasión fiscal y el fraude comercial.



Se mantendrá el principio de gastar dentro de los límites de los recursos disponibles, asegurando la coherencia entre los planes financieros, la inversión pública y la gestión de la deuda.



El presupuesto priorizará la inversión en desarrollo, infraestructura esencial, educación, salud, ciencia y tecnología, e innovación, al tiempo que continuará con la reforma salarial y las políticas sociales.



La gestión del déficit y la deuda pública se orientará hacia la sostenibilidad, utilizando el endeudamiento únicamente para inversión en desarrollo y asegurando los recursos para el pago puntual de la deuda, protegiendo así la calificación crediticia del país.



Los expertos económicos destacan la importancia crucial de perfeccionar las instituciones y desarrollar mercados financieros integrales para que estas directivas se materialicen.



El economista jefe del Banco para la Inversión y el Desarrollo de Vietnam (BIDV), Can Van Luc señaló que acelerar el perfeccionamiento del sistema financiero, especialmente el marco legal para modelos nuevos como las finanzas verdes, los mercados de carbono y los centros financieros, junto con el desarrollo de un mercado de capitales transparente y la mejora gradual de la clasificación del mercado de valores, ayudará a expandir los canales de movilización de capital.



El ministro de Finanzas, Nguyen Van Thang, reafirmó el compromiso del sector con una reforma continua, apuntando a construir un sistema de políticas eficiente, transparente y pionero en la innovación, con miras a una finanza nacional moderna, justa e inclusiva.



Con la determinación reformista del Gobierno y el consenso de la comunidad empresarial y los ciudadanos, se espera que la política fiscal y presupuestaria de 2026 no solo garantice la estabilidad, sino que también sirva como un pilar fundamental para guiar el crecimiento, fomentar la innovación y promover el desarrollo sostenible de Vietnam en la nueva etapa./.