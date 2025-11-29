Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Vietnam afirma apoyo y solidaridad con pueblo palestino en su justa lucha por independencia

El presidente de Vietnam, Luong Cuong, envía un mensaje de solidaridad al pueblo palestino con motivo del Día Internacional de Solidaridad con Palestina.

Hanoi (VNA)- Con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino (29 de noviembre), establecido por las Naciones Unidas, el presidente de Vietnam, Luong Cuong, envió un mensaje a António Guterres, secretario general de la ONU; Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de la ONU; Coly Seck, presidente del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino; y Mahmoud Abbas, presidente palestino.

Una mujer palestina en la zona de Sheikh Radwan, al norte de Gaza. Foto: Xinhua/VNA

 


En su mensaje, Luong Cuong expresó sus más profundas condolencias al pueblo palestino por las grandes pérdidas y sufrimientos causados por el conflicto de los últimos dos años, que ha resultado en decenas de miles de muertes, cientos de miles de heridos y la devastación masiva en la Franja de Gaza.

En esta ocasión, el presidente reafirmó el firme apoyo y la solidaridad del Estado y el pueblo vietnamitas con Palestina en su justa lucha por la independencia y la libertad, especialmente en el contexto de una situación de seguridad aún compleja, que sigue estando marcada por riesgos a pesar del reciente acuerdo de alto el fuego firmado en octubre de 2025./.

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top