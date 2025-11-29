Vietnam afirma apoyo y solidaridad con pueblo palestino en su justa lucha por independencia

Hanoi (VNA)- Con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino (29 de noviembre), establecido por las Naciones Unidas, el presidente de Vietnam, Luong Cuong, envió un mensaje a António Guterres, secretario general de la ONU; Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de la ONU; Coly Seck, presidente del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino; y Mahmoud Abbas, presidente palestino.



Una mujer palestina en la zona de Sheikh Radwan, al norte de Gaza. Foto: Xinhua/VNA



En su mensaje, Luong Cuong expresó sus más profundas condolencias al pueblo palestino por las grandes pérdidas y sufrimientos causados por el conflicto de los últimos dos años, que ha resultado en decenas de miles de muertes, cientos de miles de heridos y la devastación masiva en la Franja de Gaza.



En esta ocasión, el presidente reafirmó el firme apoyo y la solidaridad del Estado y el pueblo vietnamitas con Palestina en su justa lucha por la independencia y la libertad, especialmente en el contexto de una situación de seguridad aún compleja, que sigue estando marcada por riesgos a pesar del reciente acuerdo de alto el fuego firmado en octubre de 2025./.