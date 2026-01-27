Vietnam adopta soluciones para mejorar el clima empresarial

El Gobierno de Vietnam emitió la Resolución No. 02/NQ-CP, en la que establece las principales tareas y soluciones para mejorar el entorno empresarial y fortalecer la competitividad nacional en 2026, con el objetivo de apoyar el crecimiento sostenible y una integración internacional más profunda.

Línea de producción de automóviles Hyundai Thanh Cong. Foto: VNA

La Resolución subraya un enfoque integral y sincronizado para mejorar el clima de inversión y negocios en todos los ámbitos, desde los mecanismos, políticas y procedimientos administrativos hasta el desarrollo de plataformas digitales y el fortalecimiento de la capacidad de aplicación.



También busca garantizar un acceso justo y transparente a los recursos, los mercados y las oportunidades de desarrollo, al tiempo que promueve nuevas fuerzas y métodos de producción, con especial atención a las economías digital, verde y circular, así como a la construcción de una sociedad digital respetuosa con el medio ambiente.



Un requisito clave es un cambio decidido en la mentalidad legislativa, pasando de la “gestión” a la “facilitación y el desarrollo”, situando a los ciudadanos y a las empresas en el centro de la prestación de servicios públicos.



La resolución insta a mejorar la calidad de la elaboración de leyes y del asesoramiento en políticas, revisar las regulaciones de manera coordinada para eliminar cuellos de botella, alentar a las empresas a invertir en sectores prioritarios, proteger los derechos empresariales y de propiedad, y fomentar la innovación.



Asimismo, se propondrán mecanismos y políticas de carácter innovador para liberar recursos, convertir las limitaciones institucionales en ventajas competitivas nacionales y crear un fuerte impulso al desarrollo.



La reforma administrativa se acelerará mediante una descentralización integral acompañada de una estricta inspección y supervisión, mayor transparencia, más autonomía y una rendición de cuentas reforzada para prevenir la corrupción y el despilfarro.



El Gobierno sustituirá la inspección previa por la posterior basada en criterios claros, garantizando al mismo tiempo una asignación precisa de responsabilidades, con miras a facilitar la implementación, el seguimiento y la evaluación.



La resolución fija como objetivo mejorar notablemente la calidad del entorno empresarial de acuerdo con las condiciones internas y las tendencias mundiales, elevar la posición de Vietnam en los rankings internacionales y reducir los costos de cumplimiento conforme a las mejores prácticas internacionales.



En 2026, Vietnam aspira a situarse entre los 50 primeros en el Índice de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); subir al menos tres puestos en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad; un puesto en el Índice Global de Innovación; dos puestos en el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico; mantener la categoría 1 en el Índice Global de Ciberseguridad; y avanzar al menos cuatro posiciones tanto en el Índice de Desempeño Logístico como en el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo.



En el ámbito interno, el Gobierno se propone mejorar los indicadores basados en percepciones, entre ellos aumentar en un punto la puntuación media nacional del Índice de Competitividad Provincial, alcanzar puntuaciones medias de reforma administrativa del 84,7% para ministerios y organismos de nivel ministerial y del 88,87% para las localidades, y elevar el Índice de Satisfacción de los Servicios Administrativos Públicos al 86%. Se espera que el número de empresas que ingresen y regresen al mercado aumente entre un 15% y un 20% en comparación con 2025.



Para materializar estos objetivos y avanzar hacia la visión de un Vietnam desarrollado y de altos ingresos para 2045, la Resolución identifica cuatro grupos clave de tareas, entre ellos: la implementación efectiva de las principales resoluciones del Partido sobre ciencia, tecnología, integración internacional y reforma jurídica; la mejora del funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles; el fortalecimiento de la responsabilidad ministerial en relación con los índices; y la ejecución de soluciones específicas para eliminar obstáculos legales, reformar procedimientos, apoyar la innovación y reducir la carga de inspección sobre las empresas./.