Vietnam acelera transición energética ante crisis global

Parque de energía eólica y solar del Grupo Trung Nam en la provincia de Khanh Hoa. Foto: VNA

A pesar de los cambios complejos e impredecibles en la región y el mundo, Vietnam avanza por el camino correcto para fortalecer su capacidad de resistencia frente a crisis externas, reduciendo de manera proactiva la dependencia del carbón y promoviendo el desarrollo de energías renovables como la eólica y la solar.



Así lo valoró Enzo Sim Hong Jun, investigador especializado en historia y defensa del Sudeste Asiático de Malasia, durante una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Kuala Lumpur



En lugar de ver la situación actual únicamente desde la perspectiva negativa de una crisis, Enzo argumentó que se trata de un "catalizador" crucial para que Vietnam acelere su transición hacia una economía verde.



Vietnam es plenamente capaz de lograr este objetivo mediante el impulso de las iniciativas nacionales existentes y, al mismo tiempo, resulta necesario aprender las experiencias de socios internacionales como el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, países que ya cuentan con programas de cooperación activos con la nación indochina en el ámbito de la energía limpia, recomendó.



Otro aspecto estratégico clave en la visión a largo plazo de Vietnam es el desarrollo de la tecnología de energía nuclear, señaló.



El acuerdo de cooperación firmado recientemente entre Vietnam y Rusia sobre energía nuclear para uso civil e industrial reflejó un paso trascendental, que fortalece la resiliencia de Vietnam y la hace menos vulnerable a las fluctuaciones del mercado mundial de combustibles fósiles, detalló.



Con el fin de afrontar los desafíos inmediatos mientras se espera la finalización de las nuevas fuentes de energías, Enzo sugirió a Vietnam mejorar rápidamente sus capacidades de exploración y refinación de petróleo.



Es absolutamente esencial colaborar con socios experimentados como Rusia o corporaciones energéticas regionales como Petronas de Malasia para desarrollar tecnología avanzada de perforación petrolífera, reiteró.



En particular, el especialista hizo hincapié en la importancia de explotar eficientemente los yacimientos petrolíferos recién descubiertos, pues el aprovechamiento de estos recursos nacionales ayudará a Vietnam a ser más autosuficiente en el suministro a corto plazo, creando así bases hacia la complementación de un ecosistema de energía verde.



Enzo consideró que la crisis energética derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán obligará al mundo a acelerar la adopción de prácticas económicas sostenibles para evitar que se repitan escenarios similares en el futuro.



Mediante iniciativas estratégicas que abarcan desde las energías renovables y la energía nuclear hasta la optimización de los recursos nacionales de petróleo y gas, Vietnam no solo está superando desafíos, sino que también busca afirmar su posición en la nueva era energética, alabó./.