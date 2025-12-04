Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Vietnam acelera los permisos para ensayos de Internet por satélite

Vietnam avanza en la concesión de permisos para los servicios de Internet por satélite mediante Starlink y Amazon Kuiper. Estos ensayos piloto, enmarcados en la Resolución 57-NQ/TW, buscan mejorar la conectividad en zonas remotas y estratégicas del país.

Hanoi (VNA) - Vietnam impulsa a gran velocidad el proceso de concesión de licencias para los ensayos de servicios de Internet por satélite de órbita baja, en línea con la Resolución 193/2025/QH15 que implementa la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances en desarrollo científico y tecnológico, innovación y transformación digital.

    Imagen captada de un video del lanzamiento del cohete Falcon 9 con 60 satélites Starlink de SpaceX desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.). (Foto: AP/VNA)

La iniciativa es vista como un paso clave para modernizar la infraestructura de telecomunicaciones y garantizar conectividad en áreas donde los servicios terrestres siguen siendo insuficientes.

El Departamento de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología confirmó que dos grandes actores tecnológicos —Starlink, de SpaceX, y Kuiper, de Amazon— ya han solicitado participar en el programa piloto. Su subdirector Nguyen Anh Cuong afirmó que los Ministerios involucrados están coordinando acciones para acelerar los trámites y facilitar la llegada de estas tecnologías al país.

Starlink es la empresa que va más adelantada en el proceso. Tras evaluar su propuesta, el Primer Ministro emitió la Decisión 659/QD-TTg, que permite el despliegue piloto sin limitaciones de capital extranjero. Luego de una primera presentación del expediente, las autoridades pidieron aclaraciones adicionales, y la compañía prevé entregar la versión actualizada a principios de diciembre de 2025.

Amazon Kuiper, por su parte, presentó recientemente la documentación suplementaria solicitada por los Ministerios. El dossier ya fue reenviado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a las entidades pertinentes para continuar su análisis. La decisión final recaerá en el Primer Ministro, quien deberá ponderar criterios de seguridad nacional y desarrollo económico. De obtener luz verde, Amazon iniciará los procedimientos de inversión y solicitud de licencia, siguiendo el mismo camino que Starlink.

Amazon ha subrayado el papel estratégico de Vietnam dentro de su proyecto Kuiper: una constelación de más de 3.200 satélites de órbita baja destinada a ofrecer Internet de alta velocidad y baja latencia a regiones aisladas o con baja calidad de servicio.

Según el Departamento de Telecomunicaciones, las soluciones satelitales de órbita baja de Starlink y Kuiper pueden convertirse en un complemento decisivo para las redes terrestres, especialmente en zonas remotas, fronterizas o insulares. Además, representan una alternativa de respaldo fundamental para mantener las comunicaciones en escenarios de desastre, cuando la infraestructura tradicional queda fuera de servicio./.

VNA/VNP

Artículos siguientes

Ver más

Top