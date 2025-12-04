Vietnam acelera los permisos para ensayos de Internet por satélite

Hanoi (VNA) - Vietnam impulsa a gran velocidad el proceso de concesión de licencias para los ensayos de servicios de Internet por satélite de órbita baja, en línea con la Resolución 193/2025/QH15 que implementa la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político sobre avances en desarrollo científico y tecnológico, innovación y transformación digital.

Imagen captada de un video del lanzamiento del cohete Falcon 9 con 60 satélites Starlink de SpaceX desde la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, Florida (EE.UU.). (Foto: AP/VNA)

La iniciativa es vista como un paso clave para modernizar la infraestructura de telecomunicaciones y garantizar conectividad en áreas donde los servicios terrestres siguen siendo insuficientes.

El Departamento de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología confirmó que dos grandes actores tecnológicos —Starlink, de SpaceX, y Kuiper, de Amazon— ya han solicitado participar en el programa piloto. Su subdirector Nguyen Anh Cuong afirmó que los Ministerios involucrados están coordinando acciones para acelerar los trámites y facilitar la llegada de estas tecnologías al país.

Starlink es la empresa que va más adelantada en el proceso. Tras evaluar su propuesta, el Primer Ministro emitió la Decisión 659/QD-TTg, que permite el despliegue piloto sin limitaciones de capital extranjero. Luego de una primera presentación del expediente, las autoridades pidieron aclaraciones adicionales, y la compañía prevé entregar la versión actualizada a principios de diciembre de 2025.

Amazon Kuiper, por su parte, presentó recientemente la documentación suplementaria solicitada por los Ministerios. El dossier ya fue reenviado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a las entidades pertinentes para continuar su análisis. La decisión final recaerá en el Primer Ministro, quien deberá ponderar criterios de seguridad nacional y desarrollo económico. De obtener luz verde, Amazon iniciará los procedimientos de inversión y solicitud de licencia, siguiendo el mismo camino que Starlink.

Amazon ha subrayado el papel estratégico de Vietnam dentro de su proyecto Kuiper: una constelación de más de 3.200 satélites de órbita baja destinada a ofrecer Internet de alta velocidad y baja latencia a regiones aisladas o con baja calidad de servicio.

Según el Departamento de Telecomunicaciones, las soluciones satelitales de órbita baja de Starlink y Kuiper pueden convertirse en un complemento decisivo para las redes terrestres, especialmente en zonas remotas, fronterizas o insulares. Además, representan una alternativa de respaldo fundamental para mantener las comunicaciones en escenarios de desastre, cuando la infraestructura tradicional queda fuera de servicio./.