Vietnam acelera la digitalización turística mediante inteligencia artificial y datos masivos

Hanoi (VNA) - La inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos se convertirán en el nuevo motor del turismo en Vietnam para los próximos años. A través de un decreto estratégico firmado por el viceprimer ministro Ho Quoc Dung, el país asiático ha puesto en marcha un ambicioso plan tecnológico que busca revolucionar la gestión hotelera, la comercialización de viajes y la experiencia del visitante de aquí a 2030.

Un turista escanea un código QR para acceder rápidamente a la información turística en el mástil de la bandera de soberanía de la zona especial de Phu Quy (Lam Dong). (Foto: VNA)



Esta iniciativa, enmarcada en el "Programa Nacional para el Desarrollo de la Economía y la Sociedad Digital", establece una meta central sumamente contundente: al cierre de la presente década, como mínimo el 70 % de las empresas del sector -un universo que abarca desde cadenas hoteleras y agencias de viajes hasta restaurantes y complejos turísticos- deberán operar de manera integral bajo plataformas digitales.



Para garantizar el éxito de este ecosistema, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo asumirá las riendas de la estrategia, supervisando y midiendo de forma estricta el cumplimiento de estos indicadores. Bajo este nuevo enfoque de gobernanza, el Estado se posiciona como un facilitador que proveerá la infraestructura y las normativas modernas necesarias, pero situando siempre a las empresas y a los ciudadanos en el centro de la innovación. En este escenario, los datos masivos pasan a ser el recurso de producción más valioso del país y la IA, la herramienta de trabajo indispensable para el día a día.



La hoja de ruta para alcanzar este nuevo modelo de negocio prioriza, en primera instancia, la creación de una gran Plataforma Nacional de Datos Turísticos y un sistema unificado de promoción digital en el mercado internacional.

Para dinamizar la economía local, el Ministerio abrirá catálogos de datos públicos y accesibles, permitiendo que los emprendedores del sector desarrollen nuevas aplicaciones y servicios personalizados. Al mismo tiempo, el despliegue de la inteligencia artificial se enfocará específicamente en diseñar "destinos inteligentes", capaces de predecir las tendencias de consumo y personalizar los itinerarios de cada viajero en tiempo real, adaptándose a sus gustos y necesidades individuales.



Por otra parte, la oferta turística nacional experimentará un salto tecnológico sin precedentes. El plan contempla democratizar el acceso a los paisajes y la cultura del país mediante el desarrollo de experiencias de realidad virtual (RV), realidad aumentada (RA) y recorridos interactivos en 360 grados, herramientas que servirán de vitrina para captar la atención tanto del público local como de los mercados extranjeros.



Lejos de limitarse a las fronteras vietnamitas, el proyecto posee una marcada proyección internacional: el Gobierno buscará activamente interconectar sus sistemas con los de sus vecinos regionales para consolidar el ecosistema denominado "Turismo Digital de la ASEAN". Esta red compartida permitirá a los turistas internacionales planificar sus itinerarios, reservar servicios y realizar pagos transfronterizos sin fricciones, todo dentro de una sola experiencia virtual unificada.



Como pilar de apoyo fundamental para que nadie se quede atrás en esta transición, el Ejecutivo desplegará programas de asistencia técnica y financiera enfocados en la digitalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el eslabón más vulnerable del sector.



De manera simultánea, se activará un plan de capacitación integral de capital humano para que los profesionales del turismo dominen estas nuevas herramientas digitales, asegurando que su formación esté alineada con los más altos estándares laborales tanto nacionales como internacionales.



Esta estrategia consolida y expande el terreno que la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam ya venía abonando con herramientas previas, tales como la aplicación oficial "Vietnam Travel", la implementación del billetaje electrónico en monumentos históricos y la masificación de los pagos sin efectivo.



Desde el propio organismo técnico aseguran que estas tecnologías de vanguardia han dejado de ser simples accesorios de soporte técnico; hoy en día ya se consideran el motor científico e indispensable para modernizar la gestión pública y disparar la competitividad turística de Vietnam en el exigente escenario internacional./.