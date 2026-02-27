Vietnam acelera el lanzamiento de su mercado piloto de criptoactivos

Con el lanzamiento previsto de la plataforma piloto de negociación de criptoactivos antes del 28 de febrero, numerosas empresas vietnamitas aceleran sus preparativos -desde ampliaciones de capital hasta la modernización de sistemas- con el objetivo de aprovechar las oportunidades de este mercado emergente.

Las empresas intensifican su preparación



CAEX, plataforma de intercambio de criptoactivos integrada en el ecosistema financiero del banco VPBank, aseguró haber movilizado todos los recursos necesarios para cumplir los requisitos de participación en el programa piloto.

Además de sus accionistas nacionales, CAEX ha establecido alianzas estratégicas con compañías internacionales líderes en operaciones de intercambio, provisión de liquidez y servicios de custodia.

Paralelamente, sus accionistas ultiman los trámites para elevar el capital social a 10.000 mil millones de VND (cerca de 400 millones de USD), con el fin de satisfacer los criterios de elegibilidad. Nguyen Hong Trung, presidente y director ejecutivo de CAEX, afirmó que la empresa ya completó los preparativos en infraestructura tecnológica, contratación de expertos y marcos de cooperación internacional, lo que le permitirá activar sus servicios inmediatamente después de obtener la licencia oficial.



El plataforma priorizará la seguridad del sistema y la ciberseguridad, así como la experiencia del usuario. También desarrollará procedimientos operativos y mecanismos de gestión de riesgos alineados con estándares internacionales, con el objetivo de proteger los intereses de los inversores y contribuir a un mercado de criptoactivos transparente y sostenible.



Por otro lado, la empresa SSI Digital Technology JSC (SSID), parte del ecosistema de SSI Securities, amplió sus líneas de negocio para incluir actividades vinculadas a criptoactivos. Entre los nuevos sectores figuran la gestión del mercado financiero -incluida la negociación de criptoactivos-, el corretaje, la negociación por cuenta propia y servicios relacionados con blockchain y procesamiento distribuido de datos.



El 11 de febrero, poco antes del Tet (Año Nuevo Lunar), la compañía de intercambio de criptoactivos Loc Phat Vietnam (LPEX) llamó la atención al aumentar su capital social de 6,8 mil millones de VND a 360 mil millones de VND, más de 50 veces superior. La ampliación fue financiada íntegramente por inversores privados, reflejando una fuerte determinación de cara al lanzamiento del piloto.



Anteriormente, representantes de Techcom Securities (TCBS) informaron que su filial Techcom Crypto Asset Exchange (TCEX) presentó la solicitud de licencia para operar una bolsa de activos digitales antes del 15 de enero. En los últimos seis meses, TCEX ha invertido de forma proactiva en infraestructura tecnológica y en el perfeccionamiento de sus procesos operativos, a la espera de la aprobación.



Desde 2025, el mercado ha visto surgir numerosas empresas interesadas en este sector, entre ellas Vimexchange, VIXEX, TCEX, DNEX y LPEX. De todas, destaca Vimexchange, que alcanzó un capital social de 10.000 mil millones de VND poco después de su fundación en junio del año pasado.



Hito legal y desafíos de la fase piloto



Tras años de desarrollo sin un marco regulatorio específico, el mercado de criptoactivos de Vietnam dio un giro decisivo cuando el Gobierno emitió la Resolución n.º 05/2025/NQ-CP, el 9 de septiembre de 2025, que aprueba un programa piloto de cinco años para este sector. El plan se basa en los principios de prudencia y experimentación controlada, con énfasis en la transparencia y la protección del inversor.



Posteriormente, el Ministerio de Finanzas promulgó la Decisión n.º 96/QD-BTC, el 20 de enero de 2026, que detalla los procedimientos operativos y de concesión de licencias, estableciendo así un corredor legal inicial. En la Resolución n.º 23 de la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a enero de este año, se instó a los organismos competentes a poner en marcha el intercambio piloto antes del 28 de febrero.



Tran Quy, presidente del Instituto de Desarrollo de la Economía Digital de Vietnam, estimó que la economía digital nacional podría alcanzar unos 50 mil millones de USD a finales de 2026. En este contexto, la consolidación del marco jurídico y la implementación del programa piloto sentarán bases clave para una expansión más amplia.



Con el andamiaje legal ya definido y la hoja de ruta en ejecución, se prevé que el mercado de criptoactivos entre gradualmente en una etapa de desarrollo más regulada. Si la infraestructura, las salvaguardas legales y las condiciones de liquidez se coordinan de manera efectiva, el proceso podría reforzar la transparencia y la seguridad para los inversores, además de configurar un nuevo componente dentro del ecosistema financiero digital del país./.