Vietnam acelera desarrollo de tecnologías estratégicas en 2025

Hanoi (VNA) El viceprimer ministro vietnamita Nguyen Chi Dung sugirió una serie de medidas para acelerar el desarrollo de tecnologías estratégicas durante una reunión con los Ministerios, agencias y empresas sobre la implementación de 11 sectores tecnológicos calve, celebrada la víspera en Hanoi.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Sus propuestas incluyen priorizar el despliegue de grupos tecnológicos estratégicos en 2025; especialmente un modelo de lenguaje grande y asistente virtual vietnamita; cámaras de inteligencia artificial en borde; robots móviles autónomos; sistemas y equipos de redes móviles 5G e infraestructura de red blockchain y capas de aplicación para trazabilidad y criptoactivos.

El subjefe del Gobierno dijo que el Primer Ministro firmó la Decisión No.1131/QD-TTg, de 12 de junio de 2025, que promulga la lista de tecnologías y productos tecnológicos estratégicos.

La lista incluye 11 grupos de tecnologías estratégicas y 35 grupos de productos tecnológicos estratégicos, agregó.

Después de tres meses, la implementación del decreto ha logrado algunos resultados notables en términos institucionales, pero en general, necesita ser más sistemática y avanzar más rápido para cumplir con los requisitos establecidos, subrayó.

En particular, desde ahora hasta el 15 de octubre, se deben formar grupos de expertos consultores reunidos en institutos, escuelas y redes de cada industria y campo con la tarea de asesorar sobre instituciones, mecanismos y estrategias de desarrollo, urgió.

También instó al Ministerio de Ciencia y Tecnología a revisar y estudiar las instrucciones del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y del nivel central sobre el desarrollo de esos 11 grupos de tecnología estratégica, particularmente la orientación de políticas para la gestión y el uso de vehículos aéreos no tripulados para servir al desarrollo nacional.

Al mismo tiempo, exigió a las partes concernientes proponer de manera proactiva proyectos y mecanismos apropiados de prueba de políticas controladas para planes destinados a atraer a empresas tecnológicas domésticas, así como talentos científicos y tecnológicos nacionales y extranjeros para que participen.

El dirigente ordenó que, para el 30 de octubre, se deben completar los planes de implementación detallados para tres grupos de tecnología prioritaria, y para el 31 de diciembre es necesario finalizar todas las tareas restantes, así como prestar atención a promover la cooperación internacional./.