Vietnam acelera desarrollo de empresas tecnológicas líderes

Un complejo de robots logísticos inteligentes del Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel). Foto: Khanh Hoa - VNA Para que las empresas tecnológicas vietnamitas puedan expandirse a nivel mundial, el Estado debe desempeñar un papel activo como facilitador, poniendo en marcha proyectos a gran escala, abriendo los primeros mercados y utilizando el poder adquisitivo público con vistas a fomentar las capacidades tecnológicas nacionales.



La tecnología como motor de la economía





La mayoría de las potencias tecnológicas poseen empresas que desempeñan un papel fundamental en sectores estratégicos. China cuenta con Huawei en telecomunicaciones y tecnología digital; Corea del Sur con Samsung y LG en electrónica y semiconductores; Taiwán (China) con TSMC en la industria de los chips; y Estados Unidos con NVIDIA, Microsoft, Google y SpaceX, líderes en inteligencia artificial (IA), computación en la nube y tecnología espacial.

Con el objetivo de lograr un crecimiento económico de dos dígitos, el desafío de Vietnam ya no radica simplemente en aumentar la inversión o la producción. Los nuevos motores de crecimiento deben provenir de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, factores que determinan la competitividad de cada nación.

En una reunión gubernamental con la comunidad empresarial, celebrada el pasado fin de semana, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, señaló seis importantes obstáculos para la economía. Entre ellos, la ciencia, la tecnología, la innovación y la calidad de los recursos humanos constituyen barreras que deben abordarse con urgencia.

Una de las soluciones propuestas consiste en finalizar con urgencia la lista de grandes empresas estatales que juegan un papel protagonista en industrias y sectores estratégicos.

No se trata simplemente de seleccionar unas pocas empresas más grandes que el resto, sino más bien de construir una "locomotora" capaz de impulsar el desarrollo de miles de otras, tal como Samsung contribuyó a la formación de la industria electrónica de Corea del Sur, o como Huawei impulsó a China a convertirse en una potencia de las telecomunicaciones.

Sin empresas pioneras que dominen las tecnologías clave, tengan capacidad de inversión a largo plazo y sean competitivas a nivel mundial, a Vietnam le resultará difícil lograr avances significativos en áreas estratégicas como la IA, los semiconductores, la ciberseguridad, el big data o la infraestructura digital.

Al intervenir en dicha reunión, el primer ministro Le Minh Hung hizo hincapié en la importancia de promover el papel protagonista de las empresas líderes y las de alta tecnología en la innovación, la transformación digital y la transición verde para crear nueva productividad, nuevo valor añadido y nuevo impulso para la economía.

El dirigente encargó al Ministerio de Ciencia y Tecnología que liderara la finalización de los mecanismos y las políticas para promover la innovación, el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, la transformación digital y la transición ecológica; así como alentar a las empresas a invertir en la investigación, el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías.

En particular, resulta necesario identificar y promover el papel de las empresas líderes en cada industria y sector clave para que se conviertan en la fuerza central en la investigación y aplicación de nuevas tecnologías, IA y transformación digital; contribuyendo a la formación de un ecosistema de innovación, una cadena de valor digital y centros de innovación a nivel nacional y regional, propuso.



Asignar tareas importantes





Sobre la base de las actividades prácticas, el teniente general Tao Duc Thang, presidente y director general del Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel), evaluó que la identificación de las empresas líderes debe ir acompañada de un mecanismo para la asignación de tareas específicas.

Una vez seleccionada como empresa líder, el objetivo no puede limitarse a los ingresos o las ganancias. Más importante aún, se le deben encomendar misiones estratégicas como dominar tecnologías clave, desarrollar cadenas de suministro nacionales, expandir los mercados internacionales, participar en proyectos nacionales fundamentales y crear productos tecnológicos estratégicos vietnamitas, compartió.

Viettel solicitó al Gobierno que elabore pronto una lista de empresas tecnológicas líderes, incluidas empresas estatales y privadas como la propia Viettel, VNPT, MobiFone, FPT y CMC, y que al mismo tiempo, proporcione mecanismos sólidos para que estas participen en el desarrollo de tecnologías nacionales estratégicas, comunicó.

Desde la perspectiva de crear un entorno de prueba y formar un mercado, Viettel recomendó que el Estado desempeñe el papel de "comprador principal" o "comitente principal", creando un mercado inicial para las empresas vietnamitas, detalló.

Los proyectos tecnológicos clave deben diseñarse para seleccionar empresas capaces que participen desde las etapas de investigación, diseño y pruebas hasta la producción y comercialización; mientras que el Estado se centra en la creación de instituciones, datos, infraestructura y estándares, y los institutos de investigación y las universidades proporcionan conocimientos y recursos humanos, sugirió.

Por su parte, Huynh Quang Liem, director general del Grupo de Correos y Telecomunicaciones de Vietnam (VNPT), consideró que el país necesita crear condiciones favorables para que las empresas tecnológicas desarrollen productos, dominen la tecnología y resuelvan problemas a gran escala, a fin de formar tecnologías centrales, en lugar de desplegar proyectos pequeños y dispersos.

Esto también sienta las bases para que las empresas participen más activamente en la cadena de valor global, entre otros aspectos.

Mientras tanto, Nguyen Trong Khang, presidente del grupo MK, dijo que de implementarse, el mecanismo de "ordenamiento nacional" no solo crearía oportunidades para las empresas, sino que también contribuiría a la formación de cadenas de valor tecnológicas con marcas vietnamitas, la base para la creación de futuros "gigantes" tecnológicos.



El gobierno debe confiar con valentía a las empresas vietnamitas grandes proyectos, problemas complejos y tareas estratégicas. La presión que suponen estas tareas a gran escala ayudará a las empresas a desarrollar más rápidamente, acumular experiencia y mejorar sus capacidades tecnológicas, remarcó Khang./.​