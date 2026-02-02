Vietnam acelera creación de bolsa de oro para estabilizar el mercado

Hanoi (VNA) - La directiva urgente del Primer Ministro para poner en funcionamiento la bolsa de oro en este mes no solo tiene como objetivo responder a las complejas fluctuaciones de los precios del metal en los últimos tiempos, sino que también refleja la determinación política de transparentar el mercado, frenar la especulación y la manipulación, y llevar gradualmente el oro en manos de privados a la economía.

Lingotes de oro de SJC. (Foto: VNA)



Previamente, en una directiva del 24 de enero, el Primer Ministro instó al Banco Estatal de Vietnam a cumplir urgentemente las tareas de investigación, evaluación y consideración para establecer una bolsa nacional de oro, e informe al Comité Permanente del Gobierno lo antes posible.



Con anterioridad, la Asamblea Nacional urgió al Gobierno a desarrollar con prontitud soluciones adecuadas y una hoja de ruta para estabilizar el mercado del oro.



Después de más de una década de gestionar el mercado del oro principalmente a través de medidas administrativas, la política aurífera de Vietnam está entrando en una fase de ajuste crucial.



El Decreto 232/2025/ND-CP, que modifica y complementa varios artículos del Decreto Gubernamental 24/2012/ND-CP sobre la gestión de las actividades de comercio de oro, ha puesto fin al mecanismo de monopolio estatal para la producción de lingotes de oro, allanando el camino hacia un enfoque más institucional y basado en mecanismos del mercado.

En este contexto, se espera que la formación de una bolsa nacional de oro contribuya a la estandarización de los precios y aumento de la transparencia en el mercado del oro.



Según Can Van Luc, economista jefe del Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV) y miembro del Consejo Asesor de Política Monetaria y Financiera Nacional, la cuestión clave no es solo si existe o no una bolsa de oro, sino definir claramente el volumen de oro que necesita ser gestionado.



Los lingotes y barras de oro son activos de inversión y reserva, directamente relacionados con la estabilidad financiera, por lo que deben gestionarse con rigor, mientras que las joyas de oro, al ser de consumo, requieren un mecanismo diferente y más adecuado, comentó.



Con el fin de reducir el riesgo sistémico, resulta necesario publicar gradualmente datos sobre las reservas de oro en la economía y poner fin a las relaciones de préstamos respaldadas por oro que son inestables, subrayó.



Dada la disparidad entre los precios nacionales e internacionales del metal precioso, el experto consideró que la solución urgente es aumentar la oferta legal estandarizando las especificaciones de los lingotes de oro, reduciendo los costos de fabricación y creando condiciones más favorables para las empresas de importación y producción.



Establecer una bolsa de oro se ve como un paso necesario para elevar la transparencia del mercado, pero es crucial elegir un modelo que se adapte a las condiciones de Vietnam y considerar cuidadosamente la escala de la operación, recomendó.



Una solución viable es tratar el oro como un producto físico comercializado en la bolsa de productos básicos, dado que el sistema y los procedimientos ya están establecidos; solo requiere agregar el oro a la lista de artículos comercializados.



Desde una perspectiva regulatoria, el Banco Estatal de Vietnam considera el mercado del oro como un componente que puede tener impactos multifacéticos en la estabilidad macroeconómica.



De acuerdo con la entidad bancaria, además de los aspectos positivos de la bolsa de oro como la mayor transparencia en las transacciones y la satisfacción de las necesidades de compra y venta de las personas, empresas y miembros del mercado, el establecimiento de este mecanismo podría aumentar la demanda de inversión en ese bien.



Se prevé que la hoja de ruta de implementación piloto para una bolsa de oro en Vietnam se desarrolle en tres fases. La primera se centrará en productos de oro físico y operará únicamente a nivel nacional, sin conexión con modelos internacionales.



Los participantes iniciales del mercado incluyen instituciones como bancos y empresas con cuotas de importación. En la siguiente fase, se añadirán lingotes de oro y, finalmente, se introducirán productos derivados.



Una bolsa de oro no es una solución mágica para eliminar instantáneamente la especulación y la manipulación, pero cuando las reglas son transparentes y el comercio está estandarizado, las conductas que distorsionan el mercado se reducirán gradualmente.



Si se implementa correctamente y se mantiene la confianza pública, esto podría convertirse en un pilar que ayude al mercado del oro a operar de forma más estable y saludable a largo plazo./.