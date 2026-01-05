Vietnam abre juicio por sobornos en Departamento de Seguridad Alimentaria

Hanoi (VNA) El Tribunal Popular de Hanoi realizará hoy el juicio en primera instancia contra 55 acusados en un caso de soborno ocurrido en el Departamento de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Salud de Vietnam.

El acusado Nguyen Thanh Phong. (Fuente: VNA)



De ellos, 34 se encuentran detenidos y 21 en libertad bajo fianza.



Más de 80 abogados de más de 60 oficinas se inscribieron para participar en la defensa de los derechos e intereses de los acusados. Además, el Consejo de Jueces citó a casi 60 personas con derechos y obligaciones relacionados con el caso.



Entre los acusados, la Fiscalía Popular Suprema procesó a dos exdirectores del Departamento de Seguridad Alimentaria, Nguyen Thanh Phong y Tran Viet Nga; a dos subdirectores, Nguyen Hung Long y Do Huu Tuan; así como a otros 30 funcionarios y especialistas, por el delito de “aceptar de sobornos”.



Además, 21 acusados, entre ellos representantes de empresas y proveedores de servicios, fueron procesados por el delito de “ofrecimiento de sobornos”.



Según la acusación, el Departamento de Seguridad Alimentaria es una unidad especializada adscrita al Ministerio de Salud, encargada de asesorar y apoyar a la cartera en la gestión estatal y la ejecución de políticas en el ámbito de la seguridad alimentaria.



No obstante, entre 2018 y 2025, algunos dirigentes y funcionarios de esta entidad abusaron de las disposiciones legales para facilitar prácticas de soborno.



Las irregularidades se produjeron durante la evaluación y concesión de certificados de recepción de registros de declaración de productos; la aprobación de contenidos publicitarios; así como la evaluación, inspección posterior y concesión de certificados GMP (Buenas Prácticas de Manufactura). Diversas empresas de servicios acordaron pagar dinero a funcionarios del departamento para agilizar los trámites, con montos promedio de entre cinco y diez millones de VND (alrededor de 200 a 400 dólares o USD) por expediente.



En su cargo de director, Nguyen Thanh Phong aprobó la práctica de permitir a los funcionarios recibir dinero y estableció un mecanismo claro de reparto. Thanh Phong recibió directamente entre 2,5 y 3 millones de VND (entre 100-120 USD) por cada expediente, mientras que el resto se distribuía entre los jefes de departamento y los funcionarios encargados.



La Fiscalía concluyó que, abusando de sus cargos y atribuciones, los acusados Thanh Phong y Viet Nga y otros 32 subordinados aceptaron sobornos por un monto superior a 4,1 millones de USD de 21 particulares y empresas, correspondiendo 3,6 millones de USD a la concesión de certificados.



Además, 21 acusados fueron procesados por ofrecer sobornos por un total de 2,97 millones de USD, mientras que el monto restante continúa siendo investigado para su esclarecimiento./.