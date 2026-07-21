Vietnam aboga por reforzar cooperación internacional para proteger patrimonio mundial

El viceministro de Relaciones Exteriores y presidente del Comité Nacional de Vietnam para la UNESCO, Ngo Le Van, habla en el evento. Foto: Khanh Van - VNA

Vietnam subrayó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para proteger eficazmente el patrimonio común de la humanidad frente a desafíos globales como los conflictos, el cambio climático, los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad y el acelerado desarrollo tecnológico.



Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores y presidente del Comité Nacional de Vietnam para la UNESCO, Ngo Le Van, durante la sesión plenaria de la 48.ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), celebrada hoy en la ciudad surcoreana de Busan.



Ngo Le Van destacó los esfuerzos del Centro del Patrimonio Mundial y de los Estados miembros de la UNESCO para aplicar la Convención del Patrimonio Mundial. Asimismo, expresó el respaldo de Vietnam al espíritu de la Declaración de Busan, que pone de relieve la importancia de fortalecer la cooperación dentro del sistema del patrimonio mundial.

El funcionario propuso tres prioridades: reforzar la cooperación internacional y fortalecer las capacidades de los Estados miembros, especialmente de los países en desarrollo; promover una conservación basada en criterios científicos que garantice un equilibrio armonioso entre la preservación y el desarrollo, con las comunidades locales como eje central; y fortalecer la coordinación entre los convenios y programas pertinentes mediante una aplicación responsable de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial en la conservación del patrimonio.



Representantes vietnamitas en la sesión plenaria de la 48.ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Foto: Khanh Van - VNA



Tras reafirmar que la cultura y el patrimonio constituyen el fundamento espiritual de la sociedad, un recurso endógeno y una importante fuerza impulsora del desarrollo sostenible, anunció que Vietnam acogerá en Hanoi el Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad del 27 al 30 de septiembre próximo.

Asimismo, reiteró que Vietnam concede gran importancia a la cooperación con el Centro del Patrimonio Mundial, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM).



Como ejemplo de esa colaboración, citó el proyecto de preservación y reconstrucción de la zona central de la Ciudadela Imperial de Thang Long, que alberga más de mil 300 años de historia y valiosas capas culturales, el cual garantiza la autenticidad, la integridad y un enfoque de conservación basado en criterios científicos.



Con anterioridad, Ngo Le Van y su delegación participaron en un programa de promoción de la cultura, el turismo, la gastronomía y la artesanía tradicional de la ciudad de Hue.



En la ocasión, el vicecanciller afirmó que el evento no solo permitió destacar los valores únicos de la antigua capital imperial, sino también reafirmó el papel de la cultura y el patrimonio como puente entre los pueblos, contribuyendo a profundizar la asociación estratégica integral entre Vietnam y Corea del Sur.



Expresó además su confianza en que la actividad abra nuevas oportunidades de cooperación en la preservación y promoción del patrimonio, el desarrollo turístico, las industrias culturales y los intercambios entre los pueblos.



Por su parte, las autoridades de Hue manifestaron su disposición a impulsar una cooperación más estrecha con aerolíneas, agencias de viajes e inversionistas surcoreanos, y reafirmaron su compromiso de ofrecer un entorno de inversión transparente y favorable.



Según las previsiones, durante la 48.ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO se examinarán 33 nuevas candidaturas y se evaluará el estado de conservación de cerca de 180 sitios ya inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial./.