Vietnam: 80 años de independencia y la aspiración de un futuro próspero

Hanoi (VNA)- El 2 de septiembre de 1945, en la Plaza Ba Dinh, el Presidente Ho Chi Minh proclamó la Declaración de Independencia, abriendo una nueva era para el pueblo vietnamita. Desde entonces, millones de vietnamitas se han sacrificado para salvaguardar la soberanía, consolidar la libertad y construir una nación fuerte y feliz.

Un rincón de la ciudad de Hanoi. (Fuente: VNA)

Tras casi 40 años de renovación, el país ha logrado avances notables. La economía mantiene un crecimiento estable de 6–7% anual, incluso en periodos de crisis global.

En 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzó 476,3 mil millones de dólares, con un comercio exterior de 786 mil millones y un superávit récord de 24,77 mil millones. Hasta mayo de 2025, el país contaba con más de 43 mil proyectos de inversión extranjera, confirmando la confianza de la comunidad internacional en Vietnam. El turismo también se consolidó como sector estratégico, con 17,5 millones de visitantes en 2024.

El progreso social avanzó junto con el económico, reflejado en la reducción de la pobreza multidimensional al 4,06% en 2024 y en la cobertura de seguro médico para más del 94% de la población, además de la gratuidad de la educación pública desde preescolar hasta la secundaria. Al mismo tiempo, Vietnam preserva tradiciones culturales reconocidas por la UNESCO y promueve industrias creativas con proyección internacional.

En ciencia y tecnología, empresas como FPT, Viettel o VNPT expanden su presencia global. La transformación digital se convierte en motor clave, con aplicaciones en salud, educación, producción y gestión pública, fortaleciendo la competitividad y la economía digital.

En el plano internacional, Vietnam mantiene relaciones con 194 países, acuerdos comerciales con más de 200 y participa activamente en foros como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Su papel como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y anfitrión de importantes cumbres demuestra su creciente prestigio.

Al mirar el camino recorrido, crece el orgullo por las hazañas y logros alcanzados, y en la nueva etapa, con fuerte aspiración de progreso, todo el Partido, el pueblo y el ejército de Vietnam se mantienen unidos para salvaguardar los logros de la revolución y construir un Vietnam próspero, desarrollado, civilizado y feliz./.