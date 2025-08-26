Vietjet lanza iniciativa de emprendimiento para talentos de Vietnam y la India

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) El Centro Nacional de Apoyo a las Empresas Emergentes de Vietnam (NSSC); la Incubadora de Innovación Amity (India) y la aerolínea Vietjet lanzaron recientemente la iniciativa “Vuelo del emprendimiento”, conectando así el ecosistema de innovación entre los dos países.

En el evento. (Fuente: Vietjetair.com)

Como cofundador del programa, Vietjet no solo desempeña el papel de puente de conexión en aviación sino también de "pionero" que enlaza a intelectuales, coopera en inversiones y ayuda a los talentos de startup vietnamitas e indios a llegar al nivel regional y mundial.

Este programa especial conecta centros de emprendimiento en Hanoi, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh con las urbes más grandes y dinámicas de la India, donde Vietjet ofrece vuelos de conexión, como Nueva Delhi, Bombay, Kochi, Bangalore e Hyderabad.

La iniciativa busca incubar talentos y promover soluciones innovadoras en cuatro áreas prioritarias, incluidos software & datos/inteligencia artificial; comercio electrónico y minorista, tecnología educativa, y transporte & logística.

Los equipos ganadores tendrán la oportunidad de convertirse en unicornios nacionales, contribuyendo de forma práctica a la era de ascenso del pueblo de Vietnam y al desarrollo económico de la India.

En consecuencia, a partir de la fecha hasta el 15 de septiembre de 2025, se invita a personas o grupos de hasta tres miembros de Vietnam y la India a presentar propuestas a través del sitio web TheStartUpFlight.vietjetair.com.

Los finalistas presentarán sus ideas a los inversores y el equipo ganador en cada campo recibirá un premio en efectivo de mil dólares y un par de billetes de ida y vuelta de Vietjet entre Vietnam y la India.

Bui Trung Thuong, consejero comercial de la Oficina Representativa de Comercio de la Embajada de Vietnam en la India, compartió que Nueva Delhi se considera una potencia mundial en tecnología e innovación.

Cinco de las seis ciudades a las que llega Vietjet en la India figuran entre las 100 mejores urbes de emprendimiento en el mundo, lo que representa una ventaja para promover la asociación, el intercambio cultural e inspirar ideas innovadoras entre ambas naciones, puntualizó.

Vietjet es miembro de pleno derecho de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y posee el certificado IOSA (Auditoría de Seguridad Operacional de IATA).

Como la mayor aerolínea privada de Vietnam, ha recibido la máxima calificación de seguridad con 7 estrellas por parte del sitio especializado airlineratings.com y ha sido incluida durante varios años consecutivos en la lista de las 50 mejores aerolíneas del mundo en términos de finanzas y operaciones, según la revista Airfinance Journal.

También ha sido reconocida como Mejor Aerolínea de Bajo Costo por prestigiosas organizaciones como Skytrax, CAPA, Airline Ratings, entre otras./.