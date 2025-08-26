Noticieros
Vietjet lanza iniciativa de emprendimiento para talentos de Vietnam y la India
Ciudad Ho Chi Minh (VNA) El Centro Nacional de Apoyo a las Empresas Emergentes de Vietnam (NSSC); la Incubadora de Innovación Amity (India) y la aerolínea Vietjet lanzaron recientemente la iniciativa “Vuelo del emprendimiento”, conectando así el ecosistema de innovación entre los dos países.
Como cofundador del programa, Vietjet no solo desempeña el papel de puente de conexión en aviación sino también de "pionero" que enlaza a intelectuales, coopera en inversiones y ayuda a los talentos de startup vietnamitas e indios a llegar al nivel regional y mundial.
Este programa especial conecta centros de emprendimiento en Hanoi, Da Nang y Ciudad Ho Chi Minh con las urbes más grandes y dinámicas de la India, donde Vietjet ofrece vuelos de conexión, como Nueva Delhi, Bombay, Kochi, Bangalore e Hyderabad.
La iniciativa busca incubar talentos y promover soluciones innovadoras en cuatro áreas prioritarias, incluidos software & datos/inteligencia artificial; comercio electrónico y minorista, tecnología educativa, y transporte & logística.
Los equipos ganadores tendrán la oportunidad de convertirse en unicornios nacionales, contribuyendo de forma práctica a la era de ascenso del pueblo de Vietnam y al desarrollo económico de la India.
En consecuencia, a partir de la fecha hasta el 15 de septiembre de 2025, se invita a personas o grupos de hasta tres miembros de Vietnam y la India a presentar propuestas a través del sitio web TheStartUpFlight.vietjetair.com.
Los finalistas presentarán sus ideas a los inversores y el equipo ganador en cada campo recibirá un premio en efectivo de mil dólares y un par de billetes de ida y vuelta de Vietjet entre Vietnam y la India.
Bui Trung Thuong, consejero comercial de la Oficina Representativa de Comercio de la Embajada de Vietnam en la India, compartió que Nueva Delhi se considera una potencia mundial en tecnología e innovación.
Cinco de las seis ciudades a las que llega Vietjet en la India figuran entre las 100 mejores urbes de emprendimiento en el mundo, lo que representa una ventaja para promover la asociación, el intercambio cultural e inspirar ideas innovadoras entre ambas naciones, puntualizó.
Vietjet es miembro de pleno derecho de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y posee el certificado IOSA (Auditoría de Seguridad Operacional de IATA).
Como la mayor aerolínea privada de Vietnam, ha recibido la máxima calificación de seguridad con 7 estrellas por parte del sitio especializado airlineratings.com y ha sido incluida durante varios años consecutivos en la lista de las 50 mejores aerolíneas del mundo en términos de finanzas y operaciones, según la revista Airfinance Journal.
También ha sido reconocida como Mejor Aerolínea de Bajo Costo por prestigiosas organizaciones como Skytrax, CAPA, Airline Ratings, entre otras./.