Video musical honra 80.º aniversario de la Seguridad Pública Popular de Vietnam

Hanoi (VNA) - El video musical "Nguyen the vi binh yen" (Juramento por la Paz), interpretado por la cantante Nguyen Duyen Quynh, se presentó el 12 de agosto en la sede de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Hanoi, como homenaje a la Seguridad Pública Popular de Vietnam.



En el acto de lanzamiento (Foto: VNA)

La obra musical, compuesta por Nguyen Van Chung y dirigida por Dang Xuan Truong, se lanzó con el apoyo del periódico The Thao va Van Hoa (Deportes y Cultura) de la VNA, con el objetivo de conmemorar el 80.º aniversario del Día de la Seguridad Pública Popular de Vietnam (19 de agosto de 1945-2025). El proyecto también forma parte de las celebraciones por las ocho décadas de la Revolución de Agosto (19 de agosto) y el Día Nacional (2 de septiembre).



El video musical destaca la dedicación de los agentes de policía en su misión de servir al pueblo. Según el compositor Nguyen Van Chung, la inspiración surgió al observar a jóvenes policías entrenar; su concentración, perseverancia y orgullo sereno fueron la fuente de esta canción.

El audiovisual se filmó en la Escuela de Seguridad Popular I con el apoyo de instructores y estudiantes. Muchas escenas, filmadas en campos de entrenamiento reales, capturan con autenticidad el espíritu de la policía.



Dang Xuan Truong explicó que el video fue concebido como un cortometraje cinematográfico, que transmite las emociones y la determinación de los agentes de policía a través de sus expresiones y gestos./.