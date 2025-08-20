Victoria de Revolución de Agosto aporta grandes lecciones a lucha internacional por la independencia

La Habana (VNA)- El proceso revolucionario vietnamita y su victoria en la Revolución de Agosto aportó grandes lecciones a la lucha por la independencia de los pueblos y naciones del mundo, afirmó el doctor Ruvislei González Saez, vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam.



Ruvislei González Saez, vicepresidente de la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam (Foto: VNA)



En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del 80 aniversario de la Revolución de Agosto (19 de agosto de 1945) y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945), el también secretario ejecutivo de la Cátedra de Estudios sobre Vietnam “Ho Chi Minh” de la Universidad de la Habana destacó que la Revolución de Agosto puso fin a 90 años de dominación colonial, abolió la monarquía y restableció a Vietnam como nación independiente.



Opinó que en ese triunfo sobresalió la combinación de la lucha política con la lucha armada, bajo una dirección estratégica y bien coordinada, así como la unidad entre la clase obrera y el campesino. La Revolución de Agosto fue un ejemplo para otros procesos revolucionarios en Asia y África de lucha contra el colonialismo y la búsqueda de la independencia nacional, reiteró.



Al valor los éxitos socioeconómicos de Vietnam, así como su creciente posición en la arena internacional, durante 80 años de defensa y desarrollo nacional, González Saez afirmó que se trata de logros extraordinarios, gracias a la capacidad coordinada y visión estratégica del Partido enfocado en cumplir el testamento de Ho Chi Minh, pero sobre todo conducir al pueblo vietnamita hacia un mejor nivel de vida bajo las banderas del socialismo.



Los líderes vietnamitas han sabido cambiar de pensamiento y ajustarse a las realidades del momento de manera dialéctica y transformar todo lo que debe ser cambiado ante un mundo que también es cambiante para dar un salto en el nivel de desarrollo socioeconómico, consideró.



Estos 80 años han sido de grandes lecciones, no solamente por los aportes en las guerras que debió afrontar y los ataques de fuerzas externas, sino también por la voluntad y capacidad de un pueblo de crecerse sobre los desafíos y construir un Vietnam diez veces más hermoso, dijo.



El Partido condujo una serie de transformaciones en los marcos de una economía de mercado, pero sin abandonar el carácter socialista de su proceso, lo que ha permitido elevar el nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas, valoró.



Según el investigador cubano, el desempeño económico de Vietnam en los últimos 25 años ha sido ascendente con contribuciones perceptibles en el nivel de desarrollo del país, teniendo en cuenta que en el 2011 logró convertirse en un país de ingreso medio bajo y en 2023 de ingreso medio.



El 2024 marcó un punto de inflexión con la estrategia partidista de transformar a Vietnam en país de ingreso medio alto para el 2030 y de ingresos altos para el 2045, señaló el analista. Agregó que Vietnam ha surgido como un centro vital en las cadenas de suministro de Asia Oriental y ha devenido en competencia para otros tigres del Sudeste Asiático.



La máxima dirección política de Vietnam ha definido que el país ha entrado en una nueva era desde el 2024 en camino hacia el 2045 para convertirse en una nación desarrollada y, en este camino, la profundización de las reformas se ajusta a la actual realidad en la que se reconoce la propiedad privada como determinante para este proceso, expresó.



La visión estratégica del Partido ha logrado entender las verdaderas premisas en la construcción del socialismo de la necesidad de la heterogeneidad socioeconómica en el período de tránsito y la participación de los diversos actores en función de un mismo propósito, resaltó y afirmó el rol clave del Partido en el proceso de transformación vietnamita hasta la actualidad.



El Partido Comunista de Vietnam es la fuerza dirigente de la sociedad en la defensa del país, en el impulso de las transformaciones económicas y el mejoramiento de la calidad de vida, y también una fuerza política capaz de ajustarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia, concluyó./.