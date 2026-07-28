Viceprimer ministro vietnamita dialoga con representantes de la OMC y el FEM

El viceprimer ministro Nguyen Van Thang y la subdirectora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Jennifer DJ Nordquist. Foto: Anh Hien - VNA

En el marco de su visita de trabajo a Suiza, el viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, sostuvo reuniones con la directora general adjunta de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC), Jennifer Nordquist; y el copresidente del Consejo de Administracion del Foro Economico Mundial (FEM), Andre Hoffmann.



Durante el encuentro con la OMC, efectuado el 27 de julio, el viceprimer ministro reafirmó el respaldo de Vietnam a un sistema multilateral de comercio abierto, transparente, equitativo y basado en reglas.



Reiteró el compromiso del país de participar activamente en las agendas de la OMC, entre ellas la ratificación de la primera fase del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, las negociaciones para adherirse al Acuerdo Ampliado sobre Tecnologia de la Informacion (ITA2) y la preparación de la revisión periódica de la política comercial prevista para finales de 2026.



Nguyen Van Thang solicitó a la OMC que continúe impulsando su proceso de reforma para adaptarse a las nuevas tendencias del comercio internacional, restablezca plenamente el mecanismo de solución de diferencias y refuerce el apoyo a los países en desarrollo en ámbitos como el comercio digital, la inteligencia artificial, la transición verde y el fortalecimiento de la capacidad para cumplir los compromisos internacionales.



Al exponer las orientaciones de desarrollo de Vietnam, el viceprimer ministro señaló que el país aspira a convertirse en una nación desarrollada de ingresos altos para 2045 y mantener un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 10% anual durante el período 2026-2030.



El viceprimer ministro Nguyen Van Thang y su delegación mantuvieron una reunión de trabajo con el Foro Económico Mundial (FEM) en Ginebra. Foto: Anh Hien - VNA



En ese contexto, expresó el deseo de que la OMC apoye a Vietnam mediante programas especializados de formación en política comercial, asesoramiento jurídico para la solución de controversias internacionales y medidas de facilitación del comercio que contribuyan a mejorar la competitividad y atraer inversiones de alta calidad.

La directora general adjunta de la OMC, Jennifer Nordquist, valoró los avances de Vietnam en materia de desarrollo y reformas, y confirmó que la organización continuará acompañando al país para garantizar el éxito de la revisión periódica de su política comercial prevista para noviembre próximo.



Asimismo, anunció la continuidad de los programas de asistencia técnica y alentó a Vietnam a estudiar su adhesión al Acuerdo sobre Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo (IFD).



Ese mismo día, durante la reunión con el copresidente del Consejo de Administracion del WEF, Andre Hoffmann, Nguyen Van Thang destacó los resultados positivos alcanzados por Vietnam en la reforma institucional, la mejora del entorno de inversión y negocios y el crecimiento económico, que superó el 8,2% durante el primer semestre de 2026.



Ante las necesidades de movilizar nuevos recursos para la siguiente etapa de desarrollo, el viceprimer ministro pidió al FEM seguir desempeñando su papel como puente entre el Gobierno vietnamita y la comunidad empresarial e inversionista internacional, además de impulsar la asociación público-privada.



Van Thang propuso también elaborar un Programa de Cooperación Vietnam-FEM para el período 2026-2030, centrado en la ciencia y la tecnología, la innovación, el desarrollo de un ecosistema financiero moderno y el estudio de una iniciativa para convertir el Foro Económico de Otoño en Vietnam en un evento anual. Planteó fortalecer los vínculos entre las empresas e inversionistas internacionales y Vietnam.



Por su parte, Andre Hoffmann elogió los logros alcanzados por Vietnam y aseguró que el WEF continuará apoyando al país mediante la conexión con su red de empresas, grandes corporaciones e instituciones financieras de referencia mundial.



También expresó la disposición del Foro a compartir experiencias sobre el desarrollo de centros financieros internacionales, la asociación público-privada, la innovación, la inteligencia artificial y la formación de recursos humanos altamente calificados.



Manifestó además su confianza en que Vietnam organizará con éxito el Año del APEC 2027 y expresó su deseo de recibir a los máximos dirigentes vietnamitas en la Reunión Anual del WEF en Davos en 2027.



Durante su visita, el viceprimer ministro también recorrió la Embajada de Vietnam en Suiza, donde reconoció la contribución de la misión diplomática al fortalecimiento de las relaciones bilaterales, en particular por su papel en el establecimiento de la Asociación Integral entre Vietnam y Suiza y en la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociacion Europea de Libre Comercio (EFTA).



Van Thang instó a la Embajada a seguir desempeñando su función de enlace, reforzando la cooperación con organismos gubernamentales, instituciones financieras, fondos de inversión, empresas y especialistas suizos, con el fin de ampliar mercados, diversificar las cadenas de suministro y atraer nuevos recursos para el desarrollo del país./.