Viceprimer ministro preside 27ª reunión del Comité Nacional de lucha contra IUU

El viceprimer ministro de Vietnam Tran Hong Ha presidió hoy la 27ª reunión del Comité Nacional de Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés), que se celebró de forma virtual con la participación de 21 provincias y ciudades costeras.

El viceprimer ministro de Vietnam Tran Hong Ha preside la 27ª reunión del Comité Nacional de Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (IUU). (Foto: VNA)

Esta semana, las autoridades realizaron inspecciones y controles a más de 6.200 barcos que entraron y salieron del puerto; se monitoreó la producción de productos pesqueros que alcanzó las 9.550 toneladas; se emitieron 307 recibos de productos pesqueros y se revisaron 10 expedientes de importación con un volumen de 504 toneladas. No se detectaron más barcos pesqueros involucrados en actividades ilegales en aguas extranjeras.



Al concluir la reunión, el Viceprimer Ministro elogió los esfuerzos de los ministerios, sectores y localidades, pero destacó que el progreso en el tratamiento de algunas tareas sigue siendo lento, especialmente en relación con los barcos pesqueros que fueron detenidos por autoridades extranjeras en el pasado, el fraude en el origen de los productos pesqueros exportados a Europa y la promulgación de políticas de reconversión ocupacional para los pescadores.



De cara al futuro, Hong Ha instó a los ministerios, sectores y localidades a seguir implementando con firmeza las tareas de lucha contra la pesca IUU, con el objetivo de levantar la "tarjeta amarilla" de la CE y promover una pesca sostenible y responsable. También subrayó la importancia de los informes honestos y objetivos, estandarizando los datos de acuerdo con las recomendaciones de la CE.



El Viceprimer Ministro encargó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente que complete el informe para la CE antes del 31 de diciembre de 2025; mantener una comunicación regular con la CE; coordinar las inspecciones y brindar orientación a las autoridades locales para preparar las reuniones con la Delegación de Inspección de la CE.



Además, pidió reforzar las patrullas, controles y aplicar sanciones severas a las infracciones de IUU, gestionando de manera estricta los barcos "3 no", los barcos con desconexión del VMS y las prácticas fraudulentas en la cadena de suministro de productos pesqueros./.