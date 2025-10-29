Viceprimer ministro dirige labores de emergencia ante inundaciones históricas en Hue

Hue, Vietnam (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam Tran Hong Ha sostuvo una reunión con las autoridades de la ciudad central de Hue para evaluar las medidas de respuesta ante las intensas lluvias e inundaciones que están afectando gravemente a la localidad.



El viceprimer ministro Tran Hong Ha visita a los residentes de la calle Chi Lang en la ciudad de Hue, que se encuentra inundada (Fuente: VNA)



Durante la sesión de trabajo efectuada la noche del 28 de octubre, el presidente del Comité Popular de Hue, Phan Thien Dinh, informó que las lluvias prolongadas han provocado el aumento del nivel del agua en los ríos Huong y Bo, causando inundaciones en 32 comunas y barrios, con muchas zonas anegadas entre 1 y 2 metros de profundidad. En toda la ciudad, más de 44.500 viviendas han resultado inundadas y numerosas calles del centro urbano se encuentran cortadas, con el tráfico prácticamente paralizado.



Según datos preliminares, se ha reportado una persona fallecida y otra desaparecida, mientras que más de 201.000 hogares se encuentran sin suministro eléctrico. Las lluvias continuas han provocado 38 deslizamientos de tierra, varios de ellos en puntos críticos de carreteras nacionales, provinciales y zonas montañosas.



Hasta el momento, las autoridades locales han evacuado a más de 4.500 personas a lugares seguros. Las fuerzas armadas han desplegado casi 3.000 militares, 2.000 policías y miles de milicianos y jóvenes voluntarios para apoyar las labores de evacuación, rescate y regulación del tráfico.

El subjefe del Gobierno elogió la gestión coordinada de los embalses y la dirección y previsión oportuna desde los niveles central y local, y subrayó que, aunque gran parte de la ciudad se encuentra bajo el agua, Hue ha reaccionado con previsión, aplicando planes de emergencia eficaces, asignando adecuadamente los recursos humanos y manteniendo el control de la situación.



Instó a la ciudad a mantener las comunicaciones sin interrupciones, evacuar a los habitantes de las zonas de riesgo, evaluar y atender rápidamente los puntos con alto peligro, y garantizar el suministro de alimentos, agua potable, medicinas y medios de transporte para las áreas más afectadas.



Asimismo, pidió a los ministerios y sectores competentes atender las propuestas de Hue, especialmente en lo relativo a la inversión y mejora de la infraestructura hidráulica. Una vez que el agua retroceda, señaló la necesidad de coordinar con rapidez las labores de recuperación, asegurando la higiene ambiental, la calidad del agua, la prevención de epidemias y el apoyo a la reactivación productiva.



Esa misma tarde, durante su visita a los hogares inundados en la calle Chi Lang, barrio de Phu Xuan, el viceprimer ministro reconoció la actitud proactiva, solidaria y consciente del gobierno local y de la población en la respuesta ante esta situación.



Al mismo tiempo, exigió a las autoridades locales y a las fuerzas funcionales continuar apoyando a los ciudadanos en la superación de los daños, garantizar la seguridad eléctrica, del agua y la sanidad ambiental, restablecer cuanto antes los sistemas eléctricos, de telecomunicaciones e infraestructuras esenciales para que la población pueda reanudar sus actividades cotidianas, educativas y productivas, y prestar asistencia oportuna a las familias más afectadas, sin dejar a nadie en situación de hambre o desamparo./.