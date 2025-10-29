Viceprimer ministro de Vietnam recibe a vicegobernadora de la provincia china de Guangdong

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro de Vietnam Bui Thanh Son recibió hoy aquí a Zhang Guozhi, vicegobernadora de la provincia china de Guangdong, quien se encuentra en Vietnam para asistir a la IX Conferencia sobre la cooperación entre ministerios, sectores y localidades de Vietnam y dicha provincia.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

Ambas partes expresaron su satisfacción por el sólido crecimiento de las relaciones Vietnam–China y los avances positivos en los intercambios y la cooperación mutuamente beneficiosa entre los ministerios, sectores y localidades vietnamitas y la provincia de Guangdong.

Thanh Son felicitó a China por la exitosa celebración del IV Pleno del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), en el que se trazaron las orientaciones para el XV Plan quinquenal, y extendió sus felicitaciones a Guangdong por mantener su posición como la principal potencia económica del país.

El viceprimer ministro destacó la eficacia del mecanismo de conferencias de coordinación, afirmando que el Gobierno de Vietnam valora, apoya y facilita la ampliación de la cooperación entre los ministerios, sectores y localidades de Vietnam y la provincia de Guangdong.

Al compartir los logros socioeconómicos recientes de Vietnam y subrayar el amplio potencial para una cooperación más profunda, instó a Guangdong a aprovechar mejor los marcos de cooperación existentes, intensificar los intercambios con los ministerios y localidades vietnamitas, y apoyar a Vietnam en la formación de personal y en el intercambio de experiencias de desarrollo económico. También invitó a los dirigentes de Guangdong a participar en el próximo Foro Económico de Otoño en Vietnam.

En cuanto a la cooperación práctica, instó a Guangdong, como el mayor mercado consumidor de China, a abrir aún más sus puertas a los productos vietnamitas y fortalecer los vínculos de desarrollo estratégico. Animó a las empresas de ambas partes a ampliar sus asociaciones en infraestructuras estratégicas, economía digital y verde, energías renovables y desarrollo de parques industriales inteligentes.

Asimismo, propuso promover los intercambios pueblo a pueblo, especialmente entre las generaciones jóvenes, y aplicar de manera efectiva el programa de intercambio juvenil “Viaje Rojo” para los jóvenes vietnamitas en Guangdong, además de impulsar la cooperación turística y abrir más rutas aéreas directas entre ambas partes.

Por su parte, la funcionaria china afirmó que Guangdong concede gran importancia a la cooperación amistosa con los ministerios, sectores y localidades vietnamitas. Se comprometió a implementar eficazmente los consensos alcanzados a nivel alto, compartir oportunidades de desarrollo y contribuir de forma práctica al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Elogiando el éxito de la conferencia, Zhang expresó su esperanza de que ambas partes aumenten los intercambios de delegaciones, compartan experiencias de desarrollo y aprovechen al máximo los mecanismos de cooperación existentes.

Propuso ampliar los vínculos con otras localidades vietnamitas con gran potencial y reforzar la colaboración en comercio e inversión, conectividad, ciencia y tecnología, gestión inteligente de ciudades y desarrollo de ferrocarriles urbanos.

También subrayó la importancia de fomentar los intercambios entre los pueblos y de aprovechar los sitios históricos revolucionarios, como la sede de la Liga Juvenil Revolucionaria de Vietnam y la tumba del mártir Pham Hong Thai. Llamó a aplicar de forma efectiva el programa “Viaje Rojo”, contribuyendo así a consolidar una base social más sólida para las relaciones Vietnam–China. /.