Vicepresidente del Parlamento vietnamita recibe a delegación del estado Oregon

Hanoi (VNA)- El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Duc Hai recibió hoy en Hanoi a una delegación parlamentaria del estado de Oregón, Estados Unidos, encabezada por el representante Daniel Loc Nguyen.



El vicepresidente reafirmó que Vietnam considera a Estados Unidos uno de los socios estratégicos más importantes, especialmente desde la creación de la Asociación Estratégica Integral en 2023.



Duc Hai destacó el continuo desarrollo de las relaciones bilaterales, en particular en los ámbitos político-diplomático, económico, comercial y de inversión, que constituyen la base de la cooperación.



Subrayó además la importancia de los intercambios frecuentes entre parlamentarios y comisiones legislativas de ambos países.



El funcionario reiteró que el Partido y el Estado de Vietnam otorgan gran importancia a la comunidad vietnamita en el extranjero, incluida la de Estados Unidos, y valoró su papel y contribuciones en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.



De cara al futuro, propuso que el representante Daniel Loc Nguyen y los miembros de la delegación sigan respaldando la intensificación de las relaciones Vietnam -Estados Unidos.



Señaló áreas prioritarias como economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, innovación, educación y formación.



Asimismo, solicitó al estado de Oregón apoyar a Vietnam en el desarrollo de la industria de semiconductores, la transición energética, la construcción de una economía verde y la cooperación entre universidades de ambos países.



Por su parte, Daniel Loc Nguyen expresó su confianza en que la relación bilateral cuenta con una base sólida para crecer aún más en los próximos años.



Reafirmó el compromiso de él mismo, de sus colegas en Oregón y de las empresas del estado de seguir profundizando los lazos entre Vietnam y Estados Unidos en general, y con Oregón en particular.



Manifestó su deseo de que la relación bilateral continúe desarrollándose de manera estable, duradera y con un carácter cada vez más estratégico./.