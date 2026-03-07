Vicepresidente del Parlamento inspecciona preparativos electorales en provincia sureña

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Tran Quang Phuong, revisa los preparativos electorales en la provincia sureña de An Giang. Foto: Van Si - VNA

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Tran Quang Phuong, miembro del Consejo Electoral Nacional y jefe del Subcomité encargado de garantizar la seguridad, el orden y la seguridad social del organismo, encabezó hoy una delegación de trabajo para revisar los preparativos electorales en la provincia sureña de An Giang.



Durante la reunión con el Comité Electoral provincial, la delegación evaluó las labores destinadas a garantizar la seguridad, el orden y la seguridad social para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031.



Según el Comité Electoral local, la provincia ha implementado de manera rigurosa las directrices del nivel central, en particular la Directiva No. 46-CT/TW del Buró Político y la Directiva No. 28/CT-TTg del Primer Ministro, así como orientaciones del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de Defensa sobre la organización de los comicios. Hasta el momento, la situación de seguridad política y orden social en la localidad se mantiene estable, sin incidentes complejos que afecten el proceso electoral.



Como provincia fronteriza con una posición estratégica en materia de defensa y seguridad, la Policía de An Giang ha coordinado con las autoridades locales para establecer 2.712 zonas de votación. El proceso de revisión del censo electoral también ha concluido, con más de 3,6 millones de votantes en toda la provincia.



Las consultas para la selección y presentación de candidatos a diputados de la Asamblea Nacional y a miembros de los Consejos Populares para el mandato 2026-2031 se han realizado conforme a la normativa vigente, sin generar controversias en la opinión pública.

Paralelamente, se han reforzado las medidas de protección de secretos de Estado y seguridad en el ciberespacio, así como las acciones para contrarrestar informaciones falsas y difundir contenidos positivos sobre las elecciones.



Asimismo, el 100 % de los oficiales y soldados de las fuerzas armadas de la provincia ha sido instruido sobre sus tareas, manteniendo un estado permanente de preparación y realizando ejercicios para responder a posibles situaciones imprevistas.



En la reunión, Quang Phuong valoró positivamente el trabajo preparatorio del Comité partidista local y del Comité Electoral de An Giang, al tiempo que instó a la provincia a continuar aplicando estrictamente las directrices del nivel central y de los ministerios competentes para garantizar la seguridad y el orden durante los comicios.



El dirigente también pidió reforzar las labores de comunicación para que los votantes conozcan el proceso y elijan a representantes con suficiente capacidad y ética para integrar la Asamblea Nacional y los Consejos Populares en el período 2026-2031.



Teniendo en cuenta las particularidades de la provincia, con más de 3.600 embarcaciones pesqueras que operan regularmente en alta mar y miles de pescadores, sugirió estudiar la posibilidad de utilizar estaciones de control de la Guardia Fronteriza como “urnas móviles”, con el fin de facilitar el ejercicio del derecho al voto de los pescadores incluso cuando se encuentren trabajando en el mar.



Para las personas de edad avanzada o con dificultades de movilidad, recomendó que los equipos electorales lleven las urnas hasta sus domicilios para garantizar su participación en la votación.



Respecto a la seguridad, el Vicepresidente de la Asamblea Nacional instó a las fuerzas competentes a ensayar detalladamente los planes de respuesta bajo el principio de “responsables claros, tareas claras y plazos claros”, reforzar la vigilancia de la situación y prevenir cualquier actividad destinada a sabotear las elecciones.



Finalmente, subrayó la necesidad de organizar y distribuir de manera científica y razonable las zonas de votación para evitar congestiones durante las horas pico./.