Vicepresidente del Legislativo revisa preparativos electorales en comuna de Pu Luong

El vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam Tran Quang Phuong, inspecciona las condiciones de atención a los votantes en el colegio electoral n.º 10, aldea de Tan Thanh (comuna de Pu Luong). (Fuente: VNA)

El vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam Tran Quang Phuong, al frente de una delegación, sostuvo hoy un encuentro de trabajo con el Comité Electoral de la comuna de Pu Luong, provincia central de Thanh Hoa, sobre los preparativos para las elecciones de diputados a la AN de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares en todos los niveles.



En sus palabras, Quang Phuong elogió las labores preparatorias en Pu Luong, que se han llevado a cabo de manera seria y rigurosa, garantizando su ritmo planteado, de acuerdo con la normativa.



La comuna necesita revisar sus planes de coordinación con las fuerzas concernientes, asignar tareas específicas y comprender proactivamente la situación desde temprano para evitar ser tomado por sorpresa o cometer incluso el más mínimo error, recomendó.



También hizo hincapié en la importancia de reforzar la inspección de las tareas preparativas de los comicios; emitir tarjetas de votante de acuerdo con las regulaciones y colocar las listas de votantes y de biografías de candidatos en lugares accesibles, entre otros aspectos.



En especial, dijo, resulta necesario preparar tarjetas de votantes en aras de distribuirlas a turistas connacionales que se alojan en Pu Luong en caso de que deseen ejercer su derecho al voto y no puedan regresar a su lugar de residencia el día de la votación.