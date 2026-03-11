Noticieros
Vicepresidente del Legislativo revisa preparativos electorales en comuna de Pu Luong
El vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam Tran Quang Phuong, al frente de una delegación, sostuvo hoy un encuentro de trabajo con el Comité Electoral de la comuna de Pu Luong, provincia central de Thanh Hoa, sobre los preparativos para las elecciones de diputados a la AN de la XVI Legislatura y a los Consejos Populares en todos los niveles.
En sus palabras, Quang Phuong elogió las labores preparatorias en Pu Luong, que se han llevado a cabo de manera seria y rigurosa, garantizando su ritmo planteado, de acuerdo con la normativa.
La comuna necesita revisar sus planes de coordinación con las fuerzas concernientes, asignar tareas específicas y comprender proactivamente la situación desde temprano para evitar ser tomado por sorpresa o cometer incluso el más mínimo error, recomendó.
También hizo hincapié en la importancia de reforzar la inspección de las tareas preparativas de los comicios; emitir tarjetas de votante de acuerdo con las regulaciones y colocar las listas de votantes y de biografías de candidatos en lugares accesibles, entre otros aspectos.
En especial, dijo, resulta necesario preparar tarjetas de votantes en aras de distribuirlas a turistas connacionales que se alojan en Pu Luong en caso de que deseen ejercer su derecho al voto y no puedan regresar a su lugar de residencia el día de la votación.
El Comité Electoral de Pu Luong debe coordinarse proactivamente con las autoridades competentes para desarrollar y preparar planes de contingencia ante diversas situaciones y garantizar una respuesta oportuna, particularmente prestar apoyo a las personas mayores y con discapacidad y organizar colegios electorales móviles de acuerdo con la normativa, propuso.
En Pu Luong se han establecido 20 áreas de elección, correspondientes a las 20 aldeas y caseríos de la comuna, con seis mil 903 votantes.
Dadas sus características como localidad con una gran población de minorías étnicas y una industria de turismo comunitario desarrollada, el hecho de garantizar la seguridad y el orden se considera una tarea crucial para la comuna, a fin de mantener un entorno estable para el proceso electoral, afirmó Tran Duy Tien, presidente del Comité Popular de Pu Luong.
Mientras, Nguyen Hong Phong, subsecretario del Comité del Partido de Thanh Hoa, reiteró que la provincia abordará seriamente las deficiencias y continuará el trabajo de información y propaganda de acuerdo con la dirección correcta y las regulaciones legales, asegurando que las personas comprendan completamente los derechos y obligaciones de los votantes, así como trabajará por prevenir y manejar de manera proactiva la información falsa y distorsionada relacionada con las elecciones.
Con anterioridad, Tran Quang Phuong y su comitiva inspeccionaron la disposición de las instalaciones, las áreas de publicación de información, las urnas y las condiciones para atender a los votantes en el colegio electoral No. 10, aldea de Tan Thanh, comuna de Pu Luong)./.