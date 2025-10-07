Vicepresidente de Asamblea Nacional de Vietnam recibe al presidente del WUS de Alemania

Hanoi (VNA) – El vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Nguyen Duc Hai, recibió el 6 de octubre a Kambiz Ghawami, presidente del Servicio Universitario Mundial (WUS) de Alemania y representante autorizado del Estado de Hesse, quien realiza una visita de trabajo a la nación indochina.





El vicepresidente del Parlamento vietnamita Nguyen Duc Hai y el presidente del WUS alemán Kambiz Ghawami acordaron ampliar colaboración en formación, transformación digital y gestión presupuestaria. (Foto: VNA)



Nguyen Duc Hai destacó el valioso aporte de Ghawami al fortalecimiento y desarrollo de la amistad, la cooperación y la asociación estratégica entre Vietnam y Alemania, especialmente con el estado federado de Hesse, en múltiples áreas.



Reafirmó que Vietnam valora profundamente su asociación estratégica con Alemania, y en particular con Hesse, y manifestó el interés de seguir ampliando y profundizando esa colaboración.



Subrayó que la cuestión demográfica es una prioridad para el Parlamento vietnamita, y que las nuevas perspectivas reconocen a la población como un motor clave del crecimiento, lo que exige políticas que impulsen el desarrollo de una fuerza laboral joven y preparada.



Al referirse a la cooperación legislativa entre ambos países, Nguyen Duc Hai resaltó que esta se ha vuelto cada vez más sustancial y eficaz. En ese sentido, expresó su deseo de mantener y expandir la colaboración en áreas como la formación, el desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos, a través de visitas recíprocas, la participación de expertos y académicos, y el aprendizaje mutuo en sectores donde Alemania tiene fortalezas.



También propuso organizar actividades conjuntas para conmemorar el 80.º aniversario de la fundación de Hesse.



Animó a Ghawami a continuar desempeñando un papel activo en el fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Alemania, en especial con Hesse.



Destacó, además, la relevancia de compartir experiencias en temas como la creación de un parlamento electrónico, la transformación digital, la transferencia tecnológica, el fortalecimiento de la Universidad Vietnam-Alemania y la gestión financiera y presupuestaria.

Por su parte, Ghawami mostró un marcado interés en el proyecto de Ley de Población, que se espera sea presentado ante la Asamblea Nacional vietnamita durante su décima sesión.



Asimismo, reiteró su compromiso de contribuir activamente al fortalecimiento y mejora de la alianza estratégica entre Vietnam y Alemania.



Ghawami también expresó su confianza en que la cooperación entre las asambleas legislativas de ambos países, incluido el Estado de Hesse, seguirá creciendo y siendo cada vez más productiva./.