Vicepresidenta del Parlamento vietnamita asiste a ceremonia de entierro de restos de mártires

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, asiste a ceremonia de entierro de restos de mártires (Foto: VNA)

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Thi Thanh, asistió hoy a la ceremonia de homenaje, honras fúnebres y entierro de ocho restos de mártires pertenecientes a soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en el campo de batalla de Laos, celebrada solemnemente en el Cementerio de Mártires de la ciudad central de Hue.



El acto, organizado por el Comité del Partido, el Consejo Popular, el Comité Popular y el Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Hue en una atmósfera de profundo respeto y emoción, contó también con la presencia del coronel general Le Quang Minh, subjefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam; el teniente general Ha Tho Binh, comandante de la Región Militar 4, junto a líderes de la administración local y de las fuerzas armadas de la urbe.



Ante el altar de los héroes, los dirigentes procedieron a la ofrenda de inciensos y flores en memoria de los destacados hijos de la nación que sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de la Patria, así como por el noble cumplimiento de las misiones internacionales.



Al expresar su gratitud infinita, el vicepresidente del Comité Popular de la ciudad de Hue, Nguyen Van Manh, afirmó que el Comité del Partido, el ejército y el pueblo locales recordarán por siempre los grandes méritos de los mártires, cuyas contribuciones permanecen vivas en la causa revolucionaria y en los corazones de los ciudadanos.



Subrayó que la búsqueda y recolección de los restos de los caídos en Laos constituye una tarea sagrada, un noble gesto humanitario y un mandato del corazón para retribuir el sacrificio de quienes sirvieron a la revolución de ambos pueblos, reflejando asimismo la responsabilidad hacia los familiares y compañeros de armas.



Nguyen Van Manh informó que la ciudad continuará instruyendo a las fuerzas competentes para intensificar las labores de búsqueda y recolección de restos de mártires, además de realizar la toma de muestras en las tumbas de identidad desconocida para llevar a cabo pruebas de ADN.



En el aspecto socioeconómico, ratificó el compromiso de la población de Hue de superar las dificultades para impulsar el desarrollo local, con el objetivo de elevar el estatus de Hue como una ciudad patrimonial bajo la administración directa del Gobierno central, cultivando al mismo tiempo la amistad especial entre Vietnam y Laos.



Tras concluir las honras fúnebres, los restos de los ocho mártires recibieron sepultura en el Cementerio de Mártires de la ciudad de Hue. Durante la temporada seca 2025-2026, el Equipo de Recolección 192 de la Comandancia Militar de la ciudad de Hue superó numerosos obstáculos y coordinó estrechamente con las fuerzas y autoridades locales de Laos para buscar, exhumar y repatriar estos restos de manera segura a la tierra natal./.