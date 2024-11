Vicepresidenta del BM: Vietnam, una historia de éxito en el camino del desarrollo

Hanoi (VNA) - La vicepresidenta del Banco Mundial (BM) para Asia Oriental y el Pacífico, Manuela V. Ferro, describió a Vietnam como una historia de éxito en términos de desarrollo económico, ya que ha transformado drásticamente el panorama económico, logrando la extraordinaria hazaña de aumentar seis veces los ingresos familiares y atrayendo una importante inversión extranjera en los últimos 40 años.



La vicepresidenta del Banco Mundial (BM) para Asia Oriental y el Pacífico, Manuela V. Ferro. Foto: Van Diep – VNA

Tal declaración fue pronunciada por la funcionaria durante una reciente entrevista exclusiva con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).Vietnam experimentó un crecimiento notable y una reducción de la pobreza en las últimas décadas. ¿Cuáles fueron los factores clave en esta rápida transformación?Manuela V. Ferro: El camino del desarrollo de Vietnam es una historia de éxito notable. Los ingresos familiares se multiplicaron por seis en 40 años, erradicando casi por completo la pobreza extrema. Vietnam se destaca como una economía dinámica y moderna que ha atraído una importante inversión extranjera.La resiliencia y la determinación de su gente desempeñaron un papel fundamental. Un punto de inflexión clave fue la audaz decisión del Gobierno en la década de 1980 de abrir la economía y priorizar las exportaciones. En la actualidad, las exportaciones aportan aproximadamente la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) y uno de cada dos empleados trabaja en el sector exportador.Un factor clave del crecimiento de Vietnam hasta ahora es la abundante y barata fuerza laboral y un segundo elemento son los bajos costos de la energía. Estos factores no solo se tradujeron en crecimiento y mayores ingresos, sino que también impulsaron a una parte significativa de la fuerza laboral a dedicarse a actividades de bajo valor agregado, como el ensamblaje final, y una alta intensidad de carbono del PIB.Vietnam se ha fijado el ambicioso objetivo de convertirse en un país de altos ingresos para 2045. ¿Qué se necesita para lograr este objetivo y cómo puede contribuir el Banco Mundial?Manuela V. Ferro: Para lograr su objetivo de convertirse en un país de altos ingresos para 2045, Vietnam debe centrarse en ascender en la cadena de valor e integrar a las empresas nacionales con las extranjeras productivas. El sector de servicios tiene el potencial de servir como un motor adicional de crecimiento, especialmente si está abierto a la inversión y a una mayor competencia.La descarbonización será crucial, especialmente en el sector energético, para mejorar la competitividad y reducir la huella de carbono del PIB. Invertir en una fuerza laboral más calificada, en particular en ingeniería y otros campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, será fundamental para proteger los empleos de la automatización e impulsar la producción hacia actividades de mayor valor agregado.El informe del Banco Mundial "Vietnam 2045: Trading Up in a Changing World – Pathways to a High-Income Future" (Vietnam 2045: Mejorar en un mundo cambiante: caminos hacia un futuro de altos ingresos) describe opciones y caminos estratégicos. La apertura del Gobierno a la planificación futura es una señal positiva, y somos optimistas sobre las perspectivas de Vietnam.Hemos colaborado con Vietnam desde 1978, primero a través del fondo del Banco Mundial para los países más pobres, la Asistencia Internacional para el Desarrollo (AID). Estamos orgullosos de haber apoyado a Vietnam desde la recuperación de posguerra hasta el estatus actual de país de ingresos medios, con inversiones en educación e infraestructura crítica, pero también con asesoramiento en materia de políticas que ayudó a generar un mayor dinamismo económico y empleos.Vietnam se encuentra ahora en una etapa diferente de desarrollo. El contexto externo e interno ha cambiado. Requieren una formulación de políticas proactiva y ágil e inversiones en la nueva economía de Vietnam. Desde el lado del Banco Mundial, estamos dispuestos a financiar inversiones transformadoras en transporte, digitalización, resiliencia climática y productividad agrícola que puedan ayudar a Vietnam a lograr su objetivo de alcanzar el estatus de país de altos ingresos en 2045.Durante su visita, Usted fue al delta del Mekong para hablar con agricultores y agronegocios que se han beneficiado del Proyecto de Transformación de la Agricultura Sostenible de Vietnam financiado por el Banco Mundial. ¿Qué vio allí?Manuela V. Ferro: Durante mi visita, vi cómo los agricultores del delta del Mekong adoptaron un paquete innovador de tecnologías agrícolas que están revolucionando el cultivo del arroz. Este método aumenta los rendimientos, reduce el uso de pesticidas y fertilizantes y aumenta los ingresos de los agricultores hasta en un 30%. El método también reduce las emisiones de metano, un contribuyente significativo al cambio climático. Las inversiones en irrigación moderna también permiten cultivar cultivos adicionales, algunos para la exportación, y generar fuentes adicionales de ingresos.Escuché de los agricultores, las cooperativas y las agroempresas lo entusiasmados que estaban por expandir sus operaciones. Estamos deseosos de ayudar a ampliar este enfoque hasta alcanzar el millón de hectáreas, como anunció el Primer Ministro. El liderazgo de Vietnam en materia de innovación agrícola es notable y se está copiando en otros lugares.El Gobierno vietnamita ha hecho esfuerzos para descarbonizar no solo el sector agrícola, sino también toda la economía. ¿Qué opina de estos esfuerzos?Manuela V. Ferro: El sector energético es una fuente importante de emisiones de CO2 en Vietnam. Es esencial descarbonizarlo manteniendo bajos los costos. A medida que los mercados globales comienzan a favorecer los bienes producidos con energía limpia en lugar de los que se producen con energía sucia, el gran sector exportador de Vietnam necesita adaptarse. El país debe limpiar el transporte y la agricultura, especialmente el cultivo de arroz y la ganadería.El cambio climático ya afecta a Vietnam, con salinización, inundaciones más frecuentes y destrucción costera. El crecimiento continuo debe alinearse con tecnologías respetuosas con el clima para cumplir los ambiciosos objetivos de Vietnam.El fondo del Banco Mundial para los más pobres, la AIF, se repondrá en Corea del Sur en dos semanas. ¿Cómo se benefició Vietnam de la AIF y qué pueden aprender otros países en desarrollo de la trayectoria de Vietnam?Manuela V. Ferro: Sí, Corea del Sur será anfitriona de la 21ª reposición de la AIF a principios de diciembre. La experiencia de desarrollo del país muestra lo que es posible, con una política de desarrollo proactiva y visionaria, y el apoyo a socios externos como la AIF. Existen algunos paralelismos entre Corea del Sur y Vietnam, ya que ambos países han pasado de la devastación de la posguerra a un rápido crecimiento.Cada tres años, reponemos los recursos de la AIF para apoyar a los países más pobres del mundo con préstamos a bajo interés y a largo plazo. Corea del Sur, agradecida por el papel de la AIF en su desarrollo, es la anfitriona de esta ronda y ya ha anunciado un aumento del 45% en su contribución a la AIF. Vietnam también ha utilizado sabiamente 18 mil millones de dólares de la AIF a lo largo de varias décadas. Muchos países de esta región y de todo el mundo todavía necesitan el apoyo de la AIF.¿Cuál es el mensaje que le gustaría transmitir a la audiencia vietnamita?Manuela V. Ferro: Es inspirador presenciar la determinación y la fuerza del pueblo vietnamita. Contribuir al progreso de su nación no es solo un placer, sino un privilegio, y estamos ansiosos por ayudarlos a alcanzar el estatus de altos ingresos para 2045.¡Gracias!./.