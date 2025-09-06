Vicepresidenta de Vietnam recibe a destacados científicos

Hanoi (VNA) - La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, recibió hoy los profesores vietnamitas-franceses Le Kim Ngoc y Tran Thanh Van, presidente de la Asociación Científica "Encuentros de Vietnam".

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, reciabe a Tran Thanh Van, presidente de la Asociación Científica "Encuentros de Vietnam" (Fuente: VNA)

En la cita, tras expresar su emoción al reunirse con estos dos destacados científicos vietnamitas en el extranjero, Anh Xuan valoró altamente sus incesantes contribuciones al desarrollo de la ciencia y la educación en su tierra natal.

Destacó sus iniciativas como la organización de conferencias científicas internacionales, la fundación del Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinaria (ICISE), así como múltiples programas de apoyo a estudiantes y niños en situación difícil.

En esta ocasión, reveló que las Resoluciones N.º 57-NQ/TW y N.º 71-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam marcan orientaciones estratégicas para el desarrollo de ciencia, tecnología, educación, e innovación, con el objetivo de mejorar la competitividad nacional.

La vicepresidenta instó a los ministerios, organismos y entidades a colaborar estrechamente con los dos profesores para llevar a cabo actividades científicas significativas, además de movilizar recursos de intelectuales, empresas y organizaciones dentro y fuera del país, a fin de implementar eficazmente las políticas del Partido y del Estado.

Por su parte, el profesor Tran Thanh Van agradeció la atención de las autoridades y manifestó su emoción por regresar al país en ocasión del 80.º aniversario del Día Nacional (2 de septiembre).

Reiteró su respaldo a las políticas mencionadas y enfatizó la importancia de fomentar el amor por la ciencia entre los niños y jóvenes, estableciendo así una base sólida para el desarrollo sostenible mediante la innovación científica y tecnológica.

Propuso establecer centros de exploración científica para niños en diversas localidades, al tiempo recomendó que los dirigentes del Partido y del Estado presten mayor atención a la creación de mecanismos que atraigan a jóvenes talentos vietnamitas en el extranjero, así como a expertos internacionales que deseen contribuir al desarrollo científico del país.

Tran Thanh Van, originario de la actual provincia de Quang Tri (antes Quang Binh), es un físico teórico de renombre internacional. El fundador de destacadas series de congresos internacionales en física y ciencias, como los Encuentros de Moriond, los Encuentros de Blois y, en particular, los Encuentros de Vietnam, que se celebran desde hace 32 años, ha sido pionero en conectar a científicos de todo el mundo.

En el año 2000 fue condecorado con la Legión de Honor en el grado de Caballero. En 2012, recibió la Medalla Tate de la Sociedad Americana de Física, siendo uno de los tres asiáticos premiados ese año por su destacada contribución a la cooperación científica internacional en el campo de la física.

Por su parte, la profesora Le Kim Ngoc, nacida en la provincia de Vinh Long, es una científica destacada que introdujo por primera vez en el mundo el concepto de "corte celular" en biotecnología vegetal. En 2016, fue condecorada con la Legión de Honor en el grado de Caballero por el entonces presidente François Hollande, durante su visita a Ciudad Ho Chi Minh.

Desde 2008, ambos profesores regresaron a Vietnam para iniciar el proyecto ICISE en la ciudad de Quy Nhon, provincia de Binh Dinh (hoy Gia Lai). Tras más de una década, el centro ha acogido a más de 16.500 científicos de más de 60 países, incluidos 18 premios Nobel, convirtiéndose en un símbolo de intercambio intelectual y valores humanísticos en la ciencia.

Además de ICISE, esta pareja de profesores binacionales participa activamente en iniciativas como la serie “Encuentros de Vietnam”, el Fondo de Becas Vallet, el apoyo a Aldeas Infantiles SOS y múltiples esfuerzos por promover la educación de las nuevas generaciones.

En julio pasado, Tran Thanh Van y Le Kim Ngoc fueron ascendidos al rango de Oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor, otorgado por el Presidente francés./.