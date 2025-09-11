Vicepremier vietnamita dialoga con altos dirigentes de Japón para fortalecer cooperación estratégica integral

Osaka, Japón (VNA) - En el marco de su visita a Japón y participación en el Día Nacional de Vietnam en la EXPO 2025 Osaka, Kansai, el viceprimer ministro del país indochino Le Thanh Long sostuvo importantes encuentros con altos dirigentes nipones.

El vicepremier vietnamita Le Thanh Long (cuarto desde la izquierda) se reúne con el presidente de la Cámara de Representantes de Japón, Nukaga Fukushiro (cuarto desde la derecha). (Foto: VNA)

El 10 de septiembre, el subjefe de Gobierno vietnamita se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes de Japón, Nukaga Fukushiro; el exprimer ministro y asesor de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam, Suga Yoshihide; y se entrevistó con el secretario jefe del Gabinete, Hayashi Yoshimasa, y el ministro de Justicia, Suzuki Keisuke.

Durante el encuentro con el Presidente de la Cámara de Representantes, Thanh Long valoró el apoyo de Japón en la organización del Día Nacional de Vietnam y la participación de su país en la EXPO 2025.

Reafirmó que Vietnam considera a Japón como un socio estratégico prioritario y solicitó continuar promoviendo la cooperación parlamentaria, económica, educativa y el intercambio entre pueblos, incluyendo la propuesta de facilitar la exención de visa para ciudadanos vietnamitas.

Nukaga Fukushiro, a su vez, expresó su impresión positiva por el evento del Día Nacional de Vietnam y afirmó su compromiso de seguir apoyando el desarrollo de las relaciones bilaterales, considerando a Vietnam un socio clave en la región del Indo-Pacífico.

Al reunirse con el exprimer ministro Suga, Thanh Long destacó sus contribuciones a la relación bilateral. Suga, por su parte, reafirmó su continuo apoyo en su rol de asesor de la Alianza Parlamentaria de Amistad Japón-Vietnam.

En sus conversaciones con el secretario jefe del Gabinete, ambas partes discutieron la intensificación de la cooperación en áreas como la transformación digital, la transición ecológica, la formación de recursos humanos y la inversión en infraestructuras.

El vicepremier solicitó la simplificación de los procedimientos de visa, apuntando a la exención para ciudadanos vietnamitas.

Hayashi Yoshimasa elogió la reforma administrativa de Vietnam y reafirmó el compromiso de Japón para apoyar programas clave, incluidos proyectos de trenes de alta velocidad y transformación digital.

En esta ocasión, Thanh Long invitó a Japón a enviar un representante para participar en la ceremonia de apertura a la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia en octubre de 2025 en Hanoi.

En el encuentro con el ministro de Justicia, el subjefe de Gobierno vietnamita valoró casi 30 años de cooperación judicial entre ambos países y solicitó continuar apoyando las reformas legales y la capacitación de recursos humanos en el ámbito jurídico.

Suzuki Keisuke manifestó su apoyo a las propuestas y el compromiso de fortalecer la cooperación, incluyendo el respaldo a la comunidad vietnamita en Japón.

Según lo programado, el vicepremiere Le Thanh Long continuará hoy su agenda con reuniones con el presidente del Senado japonés, Sekiguchi Masakazu, y la ministra de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, Abe Toshiko./.