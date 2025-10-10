Vicepremier vietnamita asegura renovación del pensamiento del Gobierno para un desarrollo integral

Hanoi (VNA) - El viceprimer secretario permanente del Comité del Partido Comunista de Vietnam (PCV) en el Gobierno y vicepremier permanente, Nguyen Hoa Binh, afirmó hoy que el Gabinete ha renovado su pensamiento en la dirección y gestión, promulgando una serie de políticas y directrices importantes durante el actual mandato.

El vicepremier permanente, Nguyen Hoa Binh (Fuente: VNA)

En la conferencia de prensa sobre los preparativos y organización de la primera asamblea del Comité partidista en el Gobierno para el mandato 2025-2030, Hoa Binh destacó la renovación del pensamiento del Gabinete en diversas áreas bajo la dirección del Partido.

Por ejemplo, en la construcción de leyes, el pensamiento ha cambiado significativamente: la ley no solo debe gestionar, sino también crear, descentralizar y delegar autoridad, simplificar la administración pública y eliminar obstáculos, promoviendo los recursos sociales.

En cuanto a la economía privada, subrayó que es el motor más importante para el desarrollo económico, liderando la innovación y la aplicación de ciencia, tecnología, y transformación digital. Confiar a la economía privada tareas importantes y estratégicas de la nación es una forma de pensar completamente diferente, señaló.

Según el vicepremier, en la gestión estatal, el pensamiento ha cambiado de una gestión administrativa a una proactiva, orientada a servir al pueblo y a las empresas. En cuanto a la atracción de inversión extranjera, en el pasado se necesitaban capital, experiencia y tecnología. Ahora, se debe mejorar la calidad de la inversión extranjera, especialmente en la transferencia de tecnología, para evitar caer en la trampa de los ingresos medios.

El pensamiento en educación y salud también ha cambiado, pasando de tratar enfermedades a prevenirlas, mejorar la condición física, cuidar la salud integral, aumentar la esperanza de vida y mejorar la calidad de vida. Este es un cambio fundamental en el cuidado de la salud del pueblo.

El subjefe del Gobierno también analizó el contexto de dificultades, ventajas, oportunidades y desafíos actuales, enfatizando la necesidad de construir una economía independiente y autosuficiente mediante la fuerza interna. La concentración de inversiones se refleja en la decisión del Gobierno de implementar 5.000 proyectos de los 12.000 propuestos inicialmente. En el próximo mandato, se concentrarán en 3.000 proyectos para ser más enfocados y decididos.

Junto con la descentralización de autoridad, se asignarán recursos a las localidades para que tomen decisiones y asuman responsabilidades, promoviendo la responsabilidad, dinamismo y creatividad de las localidades, enfatizó.

De acuerdo con Hoa Binh, gracias a este pensamiento renovado, el Gobierno ha logrado muchos logros destacados, como la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico, la finalización de la reforma de la organización del gobierno local de dos niveles, la simplificación de la estructura administrativa, la creación de una administración pública cercana al pueblo y mejor servicio.

El trabajo de bienestar social ha tenido resultados positivos, la cultura se ha desarrollado con un fuerte sentido de identidad nacional y ha alcanzado estándares internacionales; la salud y la educación han logrado muchos logros destacados; se ha garantizado la defensa y la seguridad nacional; y se ha promovido activamente la integración y la participación en la resolución de problemas globales.

Al responder a preguntas de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) sobre los logros que el Gobierno ha logrado para el pueblo durante el mandato, el viceprimer ministro destacó que el objetivo más alto del Partido es construir una nación próspera, el pueblo con una vida digna y feliz. Por lo tanto, toda la labor del Partido y del Gobierno es para servir al pueblo, y todos los logros del país son para el pueblo y deben ser disfrutados por él./.