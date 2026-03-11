Vicepremier: Vietnam está emergiendo como eslabón importante en cadena de valor global de semiconductores

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Durante la primera reunión de 2026 del Comité Directivo Nacional para el Desarrollo de la Industria de Semiconductores, el viceprimer ministro Nguyen Chi Dung afirmó que Vietnam está emergiendo como un eslabón relevante en la cadena de valor global de los semiconductores, especialmente en las etapas de empaquetado y prueba de chips.



Según el viceprimer ministro, en los últimos tiempos, los ministerios y sectores competentes han puesto en marcha numerosas tareas en el marco de la Estrategia de desarrollo de la industria de semiconductores y del programa de desarrollo de recursos humanos.



Estas acciones se centran en perfeccionar el marco institucional, atraer de forma selectiva inversión extranjera y fortalecer la capacidad de las empresas nacionales, señaló.



Hasta la fecha, diversos grandes conglomerados tecnológicos han invertido o ampliado sus operaciones en Vietnam, principalmente en las fases de ensamblaje, empaquetado y pruebas.



Al mismo tiempo, empresas vietnamitas comienzan a integrarse gradualmente en la cadena de valor; entre ellas, Viettel ya ha iniciado la construcción de un proyecto de fábrica de producción de chips.

El viceprimer ministro Nguyen Chi Dung habla en el evento. (Fuente: VNA)

En la reunión, el Comité Directivo revisó y evaluó los resultados de la implementación de las tareas asignadas, al tiempo que debatió diversas soluciones para continuar impulsando el desarrollo del ecosistema de la industria de semiconductores en Vietnam de manera más rápida, sólida y eficaz.



El viceministro de Ciencia y Tecnología Vu Hai Quan informó que la Estrategia de desarrollo de la industria de semiconductores hasta 2030, con visión a 2050, asigna 38 tareas a ministerios, sectores y localidades. Hasta el momento, 13 tareas han sido completadas y 25 se encuentran en ejecución.



En cuanto al programa del desarrollo de recursos humanos, especificó, el país cuenta con 166 instituciones de educación superior que ofrecen formación en disciplinas relacionadas con los semiconductores, con aproximadamente 7.000 ingenieros de diseño, más de 6.000 ingenieros y más de 10.000 técnicos que trabajan en los ámbitos de empaquetado, pruebas y producción de materiales y equipos semiconductores.



Paralelamente al perfeccionamiento del marco institucional, indicó, el Ministerio de Ciencia y Tecnología también está promoviendo las actividades de producción nacional. En concreto, coordina el apoyo a la implementación de la fábrica vietnamita de producción de chips semiconductores, respalda la creación de un centro nacional de producción de semiconductores y fomenta las actividades de apoyo a la fabricación de chips en empresas nacionales como Viettel y FPT.



Asimismo, añadió, el Ministerio está reforzando la cooperación con grandes corporaciones tecnológicas internacionales como Samsung, NVIDIA y Qualcomm, así como con organizaciones de promoción de inversiones de Japón, Corea del Sur y Taiwán (China).



Por su parte, el viceministro de Finanzas Nguyen Duc Tam detalló que hasta marzo de 2026, el sector de semiconductores ha atraído casi 16 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) a través de 228 proyectos. Los inversores de Corea del Sur representan la mayor proporción, seguidos por Países Bajos y Singapur. Ciudad Ho Chi Minh lidera el país con 53 proyectos.



No obstante, según el viceprimer ministro Nguyen Chi Dung, la industria de semiconductores de Vietnam aún enfrenta numerosos desafíos, como la escasez de recursos humanos altamente cualificados, limitaciones en investigación y desarrollo, infraestructura técnica insuficiente y una participación todavía limitada de las empresas nacionales en la cadena de valor global.



En este sentido, instó a los ministerios y organismos a impulsar la investigación y el desarrollo de tecnologías fundamentales, perfeccionar los mecanismos y políticas, atraer inversiones de alta tecnología, desarrollar recursos humanos y fortalecer la cooperación internacional, con el objetivo de que Vietnam participe más profundamente en la cadena de valor global de los semiconductores./.